Liga očima fanoušků: Chorý může být za boha. Svědík jako řešení pro Baník?

Hlavní téma 24. kola FORTUNA:LIGY? Jednoznačně souboj Plzně se Spartou, ve kterém Viktoria lídra tabulky přejela 4:0. Slavia si stejným skóre poradila s Teplicemi, zato na Bohemians a v Ostravě moc důvodů ke spokojenosti nemají... Jaká je aktuální nálada v táborech fanoušků předních českých klubů? Projděte si tradiční sloupky.

SPARTA PRAHA Je Miroslav Koubek druhý Zeman? Nebojte, na mysli mám úspěšného českého trenéra, který i ve vysokém věku slavil úspěchy v Itálii. I náš bývalý brankář skvěle připravil svůj tým pro nedělní utkání. Nezáživný první poločas a gól po přihrávce Panáka soupeři. Druhý poločas bylo jiné kafe, pro nás hodně hořké. Panák pokračoval v tragickém výkonu a vše opepřil červenou kartou LK 37, i když druhý faul si jinak výborný Chorý doslova vysténal. Poté se naše hra i přes mnohačetná střídání dále hroutila až do potupných 0:4. Poučení z toho? V prvé řadě nepodléhat panice, výplach přišel ještě včas. Na druhé straně je třeba se zamyslet nad hrou sošných stoperů. Ti ve vzduchu kralují, ale technicky nejsou natolik vybavení, aby zpracovali krátkou rozehrávku našeho brankaře bez obav, že míč pod tlakem ztratí. Stále čekám na dělovou ránu Ryneše, který raději volí přihrávku dozadu. Přínos Sadílka spočívající jenom v dlouhých autech je opravdu malý. Naši hráči jsou dobří, ale musí být výborní! Pro trenéra: Ševčíka budeme reinkarnovat až v příštím tisíciletí? MILOŠ KOLÁŘ. 73 let, fotbalový důchodce

SLAVIA PRAHA Zpátky ve hře o titul. Bude klíčem Jurásek? Zápas na San Siru rozehrála Slavia skvěle. Na soupeře byla perfektně připravená a půl hodiny ho prakticky nepustila do šance, přičemž sama se dostala k několika nadějným situacím. Hlavně Douděra měl ve velké šanci skórovat. Smolná, i když zasloužená červená karta pro Dioufa utkání rozhodla, domácí na dvacet minut ukázali kvalitu a třikrát skórovali. Mám ale radost, že slávisté také vsítili dvě pěkné branky a porážka o dva góly dává alespoň nějaké naděje do odvety. Zítra bude v Edenu jistě pekelná atmosféra. Oslabené Teplice v lize nepředstavovaly příliš těžkého soupeře. Dvakrát se parádně trefil Matěj Jurásek, je věčná škoda, že jej Dwehův zákrok ze zápasu s Plzní vyřadil prakticky na čtyři měsíce ze hry. Až nabere kondici, může být klíčovým hráčem v boji o titul, do kterého Slavii plnohodnotně vrátila porážka Sparty. Obavy mám ze slov Jindřicha Trpišovského, že Masopusta střídal v poločase ze zdravotních důvodů. Post středního záložníka se tím stal pro nejbližší zápasy extrémně problematickým. ONDŘEJ KREML. 41 let, vědecký pracovník

VIKTORIA PLZEŇ Chorý může být za absolutního boha V Popeleční lize to byl ryze pragmatický výkon směrovaný k tomu neinkasovat a doma rozhodnout. Fakt pro všechny pouze bolavý zápas. Od neděle jsem nevěděl, co si slibovat. A musím říci, že výsledek předčil všechna moje očekávání. Celé mužstvo šlapalo jako dobře namazaný stroj – i ti, co jen střídali. Nikdo nic nevypustil. Chorý byl od začátku okopáván jako brambory, ale vše hodil za hlavu a pomstil se tím nejlepším způsobem. Kdyby to takhle dělal vždycky, bude za absolutního boha. Celý tým se od odchodu Staňka snaží co nejvíc toho ubránit, aby měl nový gólman Jedlička co nejméně práce. Krejčí? Nu, už v poločase jsem si chtěl vsadit, že nedohraje. Buď ho sundá trenér, anebo červená. Od první minuty vypadal, že ho celý týden drželi v kleci o syrovém masu. Sice srdcař, ale tentokrát blázen. Atmosféra parádní, vyprodáno, chorea nádherná. Víc takovýchhle představení v lize. Hele, Sparta se oklepe, ale to, že jsme jí nařezali na holou jako slavný Liverpool, už nám nikdo nevezme. Čest královně Viktorce, zvykejme si. Dobře už tady v tomhle státě bylo. KOVI. 56 let, koordinátor distribuce

BOHEMIANS PRAHA 1905 O udržení nikdo z nás hrát nechce Po dvou remízách venku, které byly lehce nad plán, potřebovala Bohemka potvrdit import bodů v Ďolíčku. Soupeřem byla Mladá Boleslav – tým, který umí porazit kohokoli a zároveň všude prohrát. Vzhledem ke vzájemné historii, kdy v zápasech padá mnoho branek, jsem očekával dobrou zábavu a prolomení šílené série bez vítězství. Na co jsem, já hlupák, v úvahách úplně zapomněl, že zelenobílí naposledy doma skórovali za vlády Rožmberků a tahle bída pokračovala dál. Šance Hály byla tisíciprocentní, Kovařík v ložené pozici nezpracoval balon a zbytek střel byly propagační pokusy za čárku do statistik. Takže ne, zábava to nebyla, a kdyby Kušej v závěru proměnil svůj úprk sám na bránu, nebál bych se použít výraz truchlohra. Neuchlácholí mě vzkazy, že jsme dlouho neprohráli, protože se propadáme tabulkou a skupinu o udržení nikdo z nás hrát nechce, a už vůbec ne na ni jezdit. Následující zápas ve Zlíně proto shrneme heslem „O body vás oškubem a podruhý tu nebudem!" Klokani bojují! VÍT LUKEŠ. 31 let, živnostník