Unikát ve Zlíně. Střídajícím stačily sekundy, Veselého naštval sudí

Je unikát, aby skórovali dva hráči okamžitě po svém příchodu na plac během rozběhnutého duelu. Petrákovi a Simerskému stačilo opravdu pár vteřin, náběh do šestnáctky a zavěsili. Ukázali se jako praví žolíci, trumfy vytažené z trenérského rukávu. „Chtěl jsem Ondru poslat na standardku. Věděl jsem, že má dobrou hlavu a pro soupeře je to vždycky těžké, když je tam někdo nový,“ líčil Veselý.

„Klokani“ navzdory tomu neprotrhli dlouhou sérii bez vítězství, byť po třech bodech sahali. „Desátý zápas bez výhry a osm remíz. Tohle jsem nikdy nezažil,“ ulevil si šéf lavičky Bohemians. Z kabiny však cítí nadále sílu a pozitivní energii. „Hráči nejsou zlomení, makají. Jedno nám to není, v týmu je dobrý spirit. Teď už jsme byli blízko. Jsem zklamaný, že jsme to nedotáhli k vítězství. Čekání už je dlouhé. Když vedete venku 2:0, měli byste to udržet,“ povzdechl si.

Proč se to nepovedlo? Kouč za tím viděl i vliv rozhodčího Marka Radiny, který před prvním gólem pustil tvrdý souboj Jakuba Černína s Milanem Ristovskim. „Jednoznačný faul,“ tvrdil Veselý. „Pokud to nevidí pan Radina a VAR, tak ho zrušme. K čemu jinému by se měl vrátit?,“ zlobil se.

Obrovitý domácí stoper kousek za půlkou tělem odhodil útočníka soupeře a po jeho centru z autové lajny na zadní tyči úspěšně hlavičkoval Antonín Fantiš. „Z pohledu hráče to faul byl. Normálně bych to pískal. Ale měli jsme si to pohlídat,“ reagoval Petrák.

Podle Veselého měl být rovněž vyloučený protivníkův záložník Tom Slončík. „Tyhle věci nám zápas neprohrály, ale určitě se podílely na vývoji. Je rozdíl, jestli vedete 2:0 nebo 2:1. Ten gól změnil děj a logicky vlil do žil domácích entuziasmus. Už neměli co ztratit,“ zmínil trenér hostů. „Za normálních okolností bod zvenku má, ale když vstřelíte dvě branky a utkání ztratíte, je to hořkosladké. Ve finále se ještě bojíte, abyste neprohráli,“ uzavřel.

Zlínští to pochopitelně viděli jinak. „Za mě to faul nebyl, ale bál jsem se, že se k tomu zákroku na Ristovského VAR vrátí,“ sdělil Černín, nový tahoun mužstva. Ač stoper, nejvíc prospívá v útoku. Když je zle, kouč ho vysouvá na hrot, kdy habán uhrává dlouhé balony a je nebezpečný v koncovce. Červenka dokonce uvažuje, že z obránce udělá útočníka. Potřebuje však, aby se uzdravil Joss Didiba. K tomu by mělo dojít po repre pauze. Proti Bohemians se do středu defenzivy přesunul pravý bek Martin Cedidla.

Domácí opět ukázali morálku, ve druhé půli dotáhli dvoubrankové manko. A Černínův faul nefaul? Červenka to popsal obecně: „Sporných momentů bylo strašně moc,“ mínil kouč. „Sudí to pustil na obě strany. Nepískal rovnocenně, rozdělil to na půlky. Zapadlo to do rámce zápasu a toho, jak nastavil trend pískání.“