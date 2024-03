Pravděpodobné sestavy: Mejdr za Spartu, problémy Pardubic i Boleslavi

FORTUNA:LIGA má po reprezentační přestávce na programu 26. kolo. Slavia se v sobotním utkání na hřišti Slovácka může posunout do čela, proti svému bývalému klubu se daří Václavu Jurečkovi. Prosadí se i tentokrát? Spartu čeká v neděli duel v Českých Budějovicích a trenér Brian Priske musí řešit absence Angela Preciada a Tomáše Wiesnera na pravém kraji. Potíže s absencemi hlásí v Pardubicích a Mladé Boleslavi. Projděte si v tradičním článku, jak by mohly vypadat úvodní jedenáctky všech týmů. Pro zobrazení sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.