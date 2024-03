V Olomouci to vře. Fanoušci čekali na bosse, pískot za kiks. Saňák: Hnus!

Ostrá „děkovačka“ po prohře s Pardubicemi byla jen celkovým vyvrcholením atmosféry ve stotisícové Olomouci. Kotel vyprovodil hráče Sigmy pískotem, navrch přidal pokřiky jako „my jsme Sigma, vy nejste nic“ či „prasata z vedení, vzdejte se velení“ nebo „Minář ven“.

Tři stanoviska na oficiálních stránkách klubu (nejdříve předsedy představenstva Petra Konečného, pak předsedy dozorčí rady Martina Majora a nakonec i výboru většinového akcionáře), která měla mezi lidmi uklidnit fotbalovou náladu v moravské metropoli, příliš nezafungovala.

„Na koho to nedoléhá, je borec...“ ulevil si ironicky kouč Jiří Saňák.

„Situace je nepříjemná, absolutně mimo něco, co se u nás za poslední dobu dělo. Můžeme hrát jakkoli, mít i nějaký tlak, ale stejně tam není fandění. Když tam je jen něco proti, nepřidává to. Vstupuje vám to do hlavy, trápí mě to. Doufám, že to rychle někdo vyřeší,“ přál si Jílkův nástupce.

Nakonec se Saňák ještě jednou odvázal a dění shrnul: „Hnus. Pro mě je to hnus fialovej!“

Upřímně, jeho hoši k nějakému progresu nepřispěli. Oproti Pardubicím nepůsobili svěže, způsob hry i výchozí rozestavení byl spíš jeden velký chaos. Po celou dobu jim chyběl drajv, překvapivá myšlenka, originální řešení, individuální průniky... Projev byl křečovitý.

„Pískot i házení kelímků s pivem na nás jsou nepříjemné věci, jednoznačně. Ale my tomu našimi výkony ani výsledky nepomáháme,“ nehledal alibi kapitán Radim Breite.

„Fanoušci mají v momentální situaci na určité věci právo. Neříkám, že je to v pořádku, ale jediné, co můžeme udělat, je sklopit hlavy a makat. Potřebujeme změnit všechno, momentálně nám nejde nic. A není to jen posledních pár zápasů, spíš celé jaro,“ dodal zkušený středopolař.

Breite vzal sympaticky další ztrátu bodů na sebe, přestože nejvíce rezonoval kiks brankáře Matúše Macíka. „Vyčítám si obě šance, mohli jsme do poločasu jít alespoň s vyrovnáním,“ litoval.

Nešťastníka Saňák střídat nechtěl

Benešova malá domů Macíkovi proklouzla mezi nohama až do sítě. Co naplat, že vytáhl další čtyři vynikající zákroky a uchránil domácí od většího přídělu, označení pro smolaře duelu mu už tribuny nesmazaly. Raritní kousek bude zcela jistě ještě pár dalších dní žít na sociálních sítích. Stává se na celém světě včetně renomovanějších soutěží, ale vždy zbudí pozornost. To už je úděl mužů s rukavicemi.

„Dostupovat Macíka u zpětných přihrávek byl náš záměr, díky kterému jsme měli spoustu vykoplých balonů. Gól byl šťastný, ve fotbale se to stává. Obrovsky nám to pomohlo, ale byla to odměna za práci,“ cenil si pardubický kouč David Mikula, jenž v roli hlavního na střídačce nahradil potrestaného Radoslava Kováče.

Saňák o Macíkově vystřídání neuvažoval. „Vůbec. Ani vteřinu. A udělali jsme dobře.“

Stopeři hostů uskákali Lukáše Juliše, jemuž balony létaly na hlavu, a všemu šéfoval bezchybný gólman Antonín Kinský. Chytil nejen slušné šance Breiteho či Juraje Chvátala, ale také – již tradičně – pomohl mužstvu kvalitní výstavbou. S tím vyšla i spojená sázka na rychlou ofenzivu.

„Nejdůležitější je pro nás v tuto chvíli nula vzadu,“ vypíchnul Mikula klíčový faktor úspěchu po čtyřech prohrách v řadě a pak stočil řeč i na žolíka Tomáše Zlatohlávka, jenž se v sezoně trefil už posedmé. Tentokrát symbolicky na půdě mančaftu, kde fotbalově vyrostl a ze kterého loni v létě do Pardubic natvrdo přestoupil.

„Věřím, že se ještě párkrát trefí a bude mít deset gólů. Pak bude mít i v iSkautu vyšší hodnocení,“ usmál se s odkazem na pořad zabývající se hvězdami a talenty FORTUNA:LIGY na www.liganaruby.cz, kde byl třiadvacetiletý forvard nedávno redaktory iSport.cz podrobně rozebrán.

„Deset je meta, které určitě dosáhnu,“ odpověděl trenérovi sebevědomě Zlatohlávek. „Přemýšlel jsem o tom, jestli branku případně mám slavit, nebo ne. Ale potlačovat emoce je špatná vlastnost. Tak jsem to oslavil, bylo to sladké jako každý jiný gól,“ uzavřel.

Zatímco mluvil v tiskovém středisku, i přes zavřená okna novináři slyšeli pokřiky olomouckých fanoušků, kteří před hlavním vchodem stadionu čekali na sportovního manažera Ladislava Mináře.

„Jako klub jsme dole, jako áčkový tým jsme dole,“ hodnotil kouč Jiří Saňák.