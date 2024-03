Trpišovský chválil Staňka. Nekouká na ránu, cenil si. Co Holeš v záloze?

Ze Slovácka mívá kouč Jindřich Trpišovský vždycky respekt. Oceňuje práci svého protějšku Martina Svědíka, nepříjemnou hru jeho celku. O to větší si dává pozor, aby se Slavií neztratil ve vzájemné konfrontaci body. Zase to vyšlo, Slavia urvala v Uherském Hradišti triumf 3:1 . I bez nemocného stopera Davida Zimy, jenž měl být v základu.

Jak se zrodila vaše výhra?

„Tady je to vždycky těžké. Domácí jsou ohromně nepříjemní. Náročný vyrovnaný zápas, náročný soupeř, náročné prostředí. Musíte to ustát. Prvních dvacet minut jsme se nemohli dostat do tempa. Měli jsme problémy na stranách. Překvapil mě Blahút, hrál výborně. Jsme rádi za lidi, kteří za námi dorazili a vytvořili nám takovou podporu. Je to velmi důležité. V soubojích, kterých je tu pokaždé hodně, nám pomohli oba stopeři plus Holy (Tomáš Holeš) na šestce. Dostali jsme hrozně laciný gól, naštěstí Venca Jurečka trefil na 2:1. Jsme rádi, že jsme ten krizový moment přežili.“

Viděl jste někdy Lukáše Provoda, aby takto vypálil z dálky?

„Na tréninku ho občas vídám vystřelit, ale moc se do toho nepouští. Tuhle věc s ním hodně řešíme. Na ten jeho potenciál a post nemá moc bodů. Přitom střelu má jednu z nejlepších z týmu. Oběma nohama, i pravou. Jen ji málo používá. Byl to perfektní balon, který z výšky trefil neskutečně. Před zápasem jsme na to téma spolu vedli rozhovor. Hodně jsem ho tlačil, aby byl víc v boxu a dal odtamtud nějaký gól. On mi furt odpovídal, že chce odskakovat dolů. Naposledy se podobně trefil na Leicesteru. Měl jsem radost, že mi takto odpověděl.“

V jakém stavu se vám vrátili reprezentanti ze srazů?

„Když jsem po utkání přišel do kabiny, Mojma (Chytil) tam seděl a říká, že potřebuje volno. (úsměv) Kluci byli dlouho s nároďákem na hotelu, do toho přelety. A už ve středu se nám hlásili na tréninku. Hned jsme jeli do Hradiště na dva dny. Nejvíc rozbitý byl asi Osky (Oscar), ve čtvrtek ani nechtěl vylézt na hřiště. Zimič (David Zima) se vrátil s nemocí, zůstal doma. Naštěstí moc kluků v úterý nenastoupilo, s výjimkou Vlčáka. (Tomáše Vlčka) Ale každý měl jiný režim. Zafeiris ještě není připravený hrát od začátku. Proti San Marinu odehrál šedesát minut a říkal, že toho měl dost, i když ten zápas neměl moc vysoké tempo.“

Kapitán Tomáš Holeš opět naskočil jako defenzivní záložník. Je to trvalejší jev anebo se vrátí na stopera?

„Hodně to vyplynulo z Oskyho a Masa (Lukáše Masopusta). Jinou variantu jsme ani neměli. Navíc jsme tušili, že bude hrát Vecheta. Museli jsme se připravit na standardky, soubojové věci. My když tady dostaneme gól, tak většinou z dlouhého autu nebo z rohu. Nasazení Holyho se nabízelo. Chtěli jsme mít i pokrytého Havlíka. Původně jsme to měli i se Zimičem vymyšlené ještě trošku jinak. Holy to odehrál dobře, odehrál před stopery spoustu soubojů, vypadlých míčů. To musí mít hráč v krvi. Dál to budeme řešit i podle zdravotního stavu.“

Jak budete dál točit široký kádr, když vám zbyla jen liga?

„Budeme koukat akorát na to, aby hrálo těch nejlepších jedenáct a uhrávali jsme svoje zápasy. Máme jeden společný cíl, za kterým chceme jít. Máme radost, že je z čeho vybírat.“

Zatrnulo vám, když brankář Jindřich Staněk dostal před Vechetovým gólem ránu do obličeje a byl otřesený?

„Říkal jsem mu, že ty situace přitahuje. Byla to zase rána z bezprostřední blízkosti. Chytil nám jasný gól, šel do toho skvěle. Ale stejně pak špatně reagujeme a Vecheta dával do prázdné brány. To mě naštvalo. I za něj mě to mrzí. Byl trošku otřesený, ale výhoda je, že je na tyto situace zvyklý. Je to jeho styl a musíme si vážit toho, co dělá pro tým. Nekouká, jestli dostane ránu nebo ne. I druhou půli zvládl Jindra skvěle. Momentálně je pro nás strašně důležitý článek.“