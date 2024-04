Levnější pivo za gól? Snad se něco vypilo, smál se Frydrych. Čtyřka je cíl

Škoda, viďte?

„Cítil jsem před zápasem, že gól dám – a dokonce jsem ho dal. Když rozhodčí ukázal ofsajd, tak jsem tomu nechtěl věřit. Nevěděl jsem, jestli jsem v něm byl já, to se mi nezdálo. Myslím, že Kubala mu moc nezavazel a že by to brankář nechytil, ani kdyby tam nestál. Chtěl jsem se ukázat, když jsem nastoupil po tak dlouhé době. Myslím, že se mi docela dařilo, vyšperkoval jsem to gólem. Bohužel neplatil, pořád to bylo 3:1, takže nic se vlastně nedělo. Hlavní je výhra a tři body, ty jsou důležité.“

Ulevilo se vám po špatné domácí sérii?

„Určitě, ale my jsme si za vítězstvím od začátku šli. Dali jsme rychlý gól, přidali druhý, abychom se ještě více uklidnili. Teplicím jsme pak nabídli pár možností po nějakých našich chybách v prvním poločase, ale oni je naštěstí nevyužili. Jinak to bylo z naší strany zodpovědné. I když jsme byli v novém rozestavení, tak nám to docela šlo.“

Musel jste si na 3-4-1-2 zvykat?

„Čtverku máme více zažitou, ale v týdnu jsme si vyzkoušeli trojku. Ukázali jsme si na videu nějaké věci, co bylo potřeba zlepšit, nebo jak budeme chtít hrát. A myslím, že Teplice s tím měly ze začátku trochu problém, nečekaly to. Než si zvykly, rozehrávka nám šla lépe. Jsme rádi, že jsme hlavně vyhráli, protože to bylo už dlouhé.“

Baník - Teplice: Frydrychův gól zrušil Kubalův ofsajd Video se připravuje ...

Sedm utkání jste doma nevyhráli, přesto jdete na čtvrtý flek. Zvláštní, že?

„Znamená to, že kdybychom doma vyhrávali, jsme třeba ještě výše. Ale bohužel takový je fotbal. Nám se dařilo více venku. Teď věřím, že se nám bude dařit venku i doma a udržíme se na čtvrtém místě co nejdéle.“

Je to cíl?

„Před sezonou, pokud si správně pamatuju, byl cíl do osmého místa. Ale situace se vyvinula tak, že jsme se chytli rychleji a drželi se nahoře, přestože jsme doma prohrávali. Vnímáme, že čtvrtá pozice je ambicí, když už je tak blízko.“

Přestože jste nahoře, byli jste kritizováni za kvalitu hry...

„Vnímali jsme to, nikdo nechce doma půl roku prohrávat. Bylo to těžké i pro nás a o to více i pro fanoušky, kteří si musí koupit lístek, jít na fotbal třeba po práci. Třeba je to jedna z mála jejich radostí v týdnu. Chtěli se pobavit a my jsme jim tu radost nedopřávali. Doufám, že jsme to vzali za správný konec a budeme to potvrzovat i v dalších zápasech.“

Tentokrát jste fanouškům udělali radost i tím, že za každý vstřelený gól měli pivo o další tři koruny levnější.

„Doufám, že se něco vypilo a lidi z toho měli větší radost. (úsměv) Dělám si legraci, jsme především rádi, že jsme vyhráli a lidé si to užili. Bylo krásné počasí, hodně jich přišlo a byl to fajn zápas pro všechny.“