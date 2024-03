Priske chválil Mejdra i Krejčího: Voják. Jen kdyby v reprezentaci hrál míň

Sparta přetlačila Dynamo jediným gólem. Získala tři body, vrátila se do čela ligové tabulky a po čtyřech zápasech (šestnácti inkasovaných brankách) udržela nulu. Přesto hra letenského týmu drhla, českého mistra vysvobodila minela brankáře Martina Janáčka z prvního poločasu. „Ale většina kluků jednoznačně nabrala novou energii a sílu,“ řekl trenér Brian Priske. Přesto by si přál, aby Ladislav Krejčí odehrál za národní tým méně minut.

Jste spokojený s výkonem?

„Jsem za kluky šťastný. Vyhráli jsme 1:0 venku a udrželi čisté konto. Navíc to byl první zápas po reprezentační pauze, měli jsme hodně kluků v národním týmu a někteří hráli ještě v úterý. Šli jsme si pro výhru a já nemůžu říct na kluky nic špatného. Náš výkon byl ovlivněný i tím, v jakém stavu bylo hřiště. Přijde mi to jako neúcta všem dvaadvaceti hráčům.“

Přesto se v defenzivě objevily chyby, potrestal by je silnější soupeř?

„Možná ano, ale první poločas byl pod naší kontrolou, ve druhém výkon celého týmu upadl. Chyběla nám energie a soupeř měl víc šancí, střel…“

Asger Sörensen s Filipem Panákem při jedné situaci zazmatkovali, že?

„Vím asi, o čem mluvíte. Asger to hlavičkoval směrem k Panymu, ale pohledem dat to bylo velmi nízká hodnota očekávaného gólu. Brankář Vindahl měl dohromady snad jediný zákrok. Tohle jsou ve výsledku malé věci, víme, že musíme hrát líp, a víme, co pro to udělat. Je nutné také říct, že Asger odehrál první zápas po třech týdnech.“

Jan Mejdr nastoupil poprvé od srpna v základní sestavě. Jak jste s ním pracoval?

„Bylo docela snadné mu oznámit, že bude hrát. Tahle sezona je pro něj jednoznačně složitá, mnohokrát jsme se spolu bavili a hodně ho respektuju. Na tréninku tvrdě pracuje a dneska jste to mohli vidět. Měl také asistenci, hodně toho odpracoval. Jeho výkon byl v mnoha aspektech dobrý.“

Před pauzou jste věřil, že se týmu vrátí energie. Je to lepší?

„Většina kluků jednoznačně nabrala novou energii a sílu. Jediný, kdo se vrátil se zraněním, je Karabec. Bojoval s tím celý týden v průběhu srazu. Chci zmínit také Krejčího.“

Proč?

„Jako jediný snad odehrál za národní tým takovou minutáž. Popravdě bychom si představovali, aby v přípravných zápasech těch minut nebylo tolik. Ale Krejčí je úžasný voják. Předvedl dobrý výkon v mnoha aspektech, i když se na něm projevila fyzická únava. Ale v mysli je čerstvý, stejně jako zbytek týmu.“