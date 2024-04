Vydrova NULA. Není superman, hájí Koubek útočníka. Dá mu ještě šanci?

Takřka před dvěma lety odehrál za Burnley poslední zápas v Premier League proti Watfordu, k výhře 2:1 pomohl asistencí. V zápase si ale poranil koleno a musel na operaci. Smutné loučení s elitní soutěží chtěl zahnat povedeným návratem na českou scénu. V dresu Plzně, kde ho vnímali jako jednu z největších posil v historii klubu.

Dostal čas, aby po dlouhé pauze doléčil koleno, do zápasového kolotoče naskakoval postupně. V aktuální sezoně už chtěl navázat na svůj level z anglické půdy. Nesporné kvality jsou na hřišti vidět, jenže Vydrovi coby útočníkovi chybí to nejdůležitější – čísla.

Absolvoval kompletní zimní přípravu a těšil se, jak to na jaře rozbalí. Jenže místo toho se dostává do nepříjemné křeče. V novém roce naskočil do deseti zápasů. Čtyřikrát v základu, až na dvě výjimky dostal vždy víc než dvacet minut. V bilanci góly, asistence svítí ale stále velká nula.

Scénář Vydrových výkonů se pravidelně opakuje. V zápase nevypadá špatně. Vybojuje spousty balonů, poradí si při hře zády k bráně, pro útočníka jedné z nejtěžších disciplín. Zapojuje se do kombinace, pracuje pro tým při napadání i hře dozadu. Jenže dostat balon do sítě? V aktuálním rozpoložení skoro nemožný úkol.

Proti Liberci se dostal do otevřené obrany po vybídnutí od Traorého. Vliegen při nájezdu plzeňského útočníka dobře zmenšil úhel, zasahovat nakonec nemusel. Vydra v tutové situaci ani netrefil bránu.

Plzeň - Liberec: Vydra ve velké šanci mířil těsně vedle Video se připravuje ...

Podobné momenty se opakují velmi často. Sám na bránu šel Vydra v Jablonci, kde ho vychytal gólman Hanuš. Nájezd neproměnil na Bohemce, šance měl proti Budějovicím i v dalších zápasech. Jenže když to nelepí…

„Motá se v tom, dostal se do takové mentální křeče. Strašně to chce zlomit i na tréninku, rve to tam, někdy se to daří méně, někdy lépe. Určitě teď není v pohodě. Zbytečně moc se tím trápí. Říkám mu uvolni se, dal si mraky gólů. Jenže můžete říkat, co chcete, ale nikdo není superman. Je z toho trošku nešťastný,“ popsal hráčovo aktuální rozpoložení plzeňský trenér Miroslav Koubek po prohře s Libercem.

Jablonec - Plzeň: Vydra se řítil na Hanuše, toho nepřekonal Video se připravuje ...

Vydra oslaví v květnu 32. narozeniny, je obouchaný spoustou těžkých zápasů. V rozhovorech působí bezstarostně, sebevědomě, tak, že si fotbal nepouští příliš k tělu. „Když budu zdravý a budu hrát, góly dávat budu,“ věřil na zimním soustředění v Benidormu během rozhovoru pro Sport.

Jistotu může ztratit i zkušený mazák. Vydra byl vždy typem tahového, rychlého a přímočarého hráče, zároveň trochu plašana, kterému to v šancích létá všelijak. Přesto zvládl naprosto excelentní sezony – životní ročník 2017/18 v barvách Derby zakončil s ligovou bilancí 21+4 a pomohl týmu k postupu do Premier League. Zároveň se stal nejlepším střelcem Championship, jedné z nejtěžších soutěží světa. A sáhl si na lukrativní smlouvu v Burnley, kde o patro výš mezi anglickou elitou vydržel čtyři roky.

Zdravotní trable Vydru po třicítce brzdí v rozletu. V Plzni si za roční působení nedokázal vybudovat neotřesitelnou pozici podobnou té, jakou si užívá Tomáš Chorý. Zatímco dlouhánovi z útoku aktuálně padá do brány skoro všechno, Vydra musí zůstat trpělivý.

V Plzni má smlouvu do léta 2025, tudíž není pod tlakem končícího kontraktu. Klub i zkušený hráč potřebují, aby navázal na své nejlepší roky. Vydra v sobě stále má oheň a touhu vyhrávat velké trofeje i nespornou kvalitu, aby týmu pomáhal v těžkých zápasech.

Už dnes v Jablonci mu moc pomůže, pokud protrhne nepříjemnou sérii. Pokud tedy dostane od Koubka další šanci – do útoku se vrací Chorý a trenér do ofenzivy využívá zejména jeho kooperaci s Pavlem Šulcem.

Matěj Vydra v sezoně 2023/24

Zápasy: 29

Odehrané minuty: 1418

Góly: 5

Asistence: 2

Střely: 35

xG: 6,5

Driblingy/ úspěšné: 41/24

Zisky míčů/ na polovině soupeře: 78/60

Dotyky v soupeřově vápně: 79