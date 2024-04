Rusnák poprvé nastoupil na své pozici a bavil: Trent, salto a čtvrtý flek

S nadsázkou řečeno: stačilo vypustit lva z klece, dát ho na správné místo a Ostrava po půlroce zažila vítěznou radost. Matúš Rusnák poprvé od zimního příchodu do Baníku nastoupil na pozici pravého wingbeka a premiérovým, navíc vítězným gólem pomohl porazit Teplice 4:1. „Fantastické,“ užíval si slovenský expres euforické odpoledne, které vyšperkovalo přeskočení Slovácka na čtvrté příčce v tabulce. „Je naší ambicí, když je tak blízko,“ netajil Michal Frydrych.

Akce „co gól Baníku, to pivo levnější o tři koruny“ byla skvěle odprezentovaná i naplno prožitá lidmi přímo na stadionu, kteří si z toho udělali fajn nedělní výzvu. Pobavily hlášky typu „kdo si nedá ani teď, okrádá rodinu“ nebo „VAR pivním nepřítelem“. To když gól Michala Frydrycha, navrátilce do sestavy, odvolalo video kvůli Kubalově ofsajdu. „Jedno pivo si dopřeju i já,“ plánoval s úsměvěm od ucha k uchu evidentně spokojený Matúš Rusnák.

Kdo není zarytým příznivcem Ostravy, možná dosud jeho jméno příliš nezaznamenal. Rusnák na Bazaly dorazil v zimě ze Žiliny, aby od léta na pravém kraji sestavy vytvořil duo s Michalem Fukalou, jenž má přijít z Liberce, a nahradil tak Gigliho Ndefeho, Jana Jurošku a Muhammeda Sanneha. Až do neděle si však v šesti startech připsal pouhých 105 minut, na šanci čekal.

Před duelem s Teplicemi už věděl, že poprvé naskočí v základu. „Nemohl jsem dospat. V sobotu kolem osmé hodiny večerní jsem si říkal: Ku*va, pojďme už hrát,“ popisoval enormní emoce, které příznivcům naplno ukázal ve 22. minutě. Převzal si Boulovu přihrávku, sekl balon doleva, obešel Jakuba Urbance s Nemanjou Mičevičem a křížnou střelou na zadní tyč skóroval.

Ta radost! Chlapík s číslem 66 předvedl salto, tribuny tleskaly. „Měl jsem trošku strach, protože jsem dlouho nedal gól, tudíž jsem dlouho takhle neskákal,“ popisoval. „Když jich budu dávat hodně, asi už takhle slavit nebudu. Bylo by to otřepané. Ale první jsem si chtěl vychutnat,“ dodal.

Baník - Teplice: Skvělá individuální akce Rusnáka, 2:0 Video se připravuje ...

Mimochodem, víte, proč nosí na dresu numero nejvíc spojené s legendárním hokejistou Mariem Lemieuxem? Nejde o motorkářskou cestu v Americe. Odpověď hledejte v Liverpoolu. „Jsem fanouškem Trenta Alexandera-Arnolda,“ přiznal Rusnák náklonnost k Angličanovi nastupujícímu na podobné pozici.

Jenže zatímco Jürgen Klopp preferuje rozestavení 4 – 3 – 3, Pavel Hapal se Slezany po půlroce přešel k 3 – 4 – 1 – 2. I díky tomu, že měl čtyřiadvacetiletý wingbek celou stranu pro sebe, mohl naplno ukázat své přednosti. Zejména dynamiku, tahovost, přímočarost, náběhovost, souboje jeden na jednoho. „Svědčí mi to na lajně víc, než když se svým způsobem topím někde ve středu,“ netajil.

Ze sestavy ho Hapal příště v Jablonci po takovém výkonu těžko vyndá, o to víc zajímavé bude sledovat, jak si poradí s návratem klíčového záložníka Tomáše Riga, jenž pykal kvůli kartám. Na to má ale realizační tým ještě pár dnů čas, v povelikonočním týdnu si FCB může užívat pohled na tabulku. Baník je totiž čtvrtý. O bod přeskočil Slovácko a vyhřívá se na vysněné příčce, kde by chtěl i dle slov sportovního ředitele Luďka Mikloška zůstat.

„Bude se říkat, že týmy před námi klopýtají, ale my jsme si to uhráli,“ podotkl Hapal. „Radost je stejná po každém vítězství, ale cítím trošku víc úlevy, protože jsme doma dlouho nevyhráli.“

A Teplice? Po debaklu a laxním chování v obou vápnech to zní divně, ale Frťalův mančaft ukázal charakter. Severočeši i přes absence a úzký kádr bojovali, vytvořili si možná víc šancí než domácí, ale Daniel Fila a spol. tentokrát neměli střeleckou formu ani správné emoce v bouřlivém prostředí.

„Pořád hledáme nějakou formu, jak to do hráčů dostat. Aby se v takové atmosféře koučovali, povzbuzovali, byli aktivní. A vpředu potřebujeme být hladoví buldoci,“ uzavřel Frťala.