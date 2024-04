Sparta v poháru = Ševčíkův čas. Génius se (zatím) zasekl, jaké jsou důvody?

Jeden mercedes, který vyrazil z Brna, už se v pražské garáži zasekl. Petr Švancara, druhdy talent, neprorazil ve Slavii. Později se ukázalo, že má spíše jiné vlohy než ryze fotbalové… To Michal Ševčík drží ambice nejvyšší, i když po letním přestupu z „Flinty“ do Sparty strádá. Ve středu by však měl přijít jeho čas, ten pohárový. Letenský klub se v semifinále MOL Cupu předvede v Opavě.

Když Michal Ševčík na začátku zimní přípravy odkopal na Letné velmi slušně poločas proti FC Kodaň, osmifinalistovi Ligy mistrů, s nímž sparťané v letním předkole top soutěže vypadli, dostal Brian Priske dotaz, zda se mladý šikula blíží možnosti naskočit v základní jedenáctce.

Dánský trenér se zamyslel a prohodil: „To je dobrá otázka, na kterou se mi upřímně těžko hledá odpověď.“ První část souvětí používá často, druhou ne. Tak zapeklitý Ševčíkův případ je. „Konkurence na tomto postu je opravdu vysoká,“ připomněl kouč.

Sám hráč se přesto pustil do boje. Byť by o jeho služby byl dozajista zájem plošně po celé lize, rozhodl se zůstat. Žádné hostování, ústup z pozic. „Vůbec, absolutně. Chci prostě bojovat a dokázat, že na to mám. To stále platí. Ani si nedávám žádný horizont, čísla dokdy a tak nemám rád, protože to je hrozně svazující. Ideálně dneska a teď.“

Tyto věty zazněly z jeho úst na soustředění v Marbelle. Od jeho