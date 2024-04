Co s vámi, páni trenéři... Kozel předčil Svědíka, protnou se jejich cesty?

Ondřej Kania na na tribuně u řeky Nisy ve stylové čepici, vedle něj ve žlutém jeho paní Petra, o níž nový majitel Liberce naznačil, že bude svou tajemností a uzavřeností novým Ludvíkem Karlem. Klubový šéf Jan Nezmar v růžové košili a černé vestě měnil během zápasu místa. Sportovní ředitel Theo Gebre Selassie, další hráčská legenda, sledoval dění z lavičky, byl přímo v centru.

Trio důležitých mužů po středečním „převzetí moci“ tedy přesunu zásadního balíku akcií od letitého majitele Karla ke Kaniovi, začalo (samozřejmě společně s fanoušky, trenéry i týmem) velmi dobře.

Kania poté na sociální síť X zcela lakonicky vyslal zprávu plnou ohnivých smajlíků. Výhra nad Slováckem má být jen začátek, ale i ona má podle něj pomoci rozpálit klub, který především, co se týče zájmu příznivců, uvadal.

Na Slovácko dorazila čtvrtá nejvyšší návštěva v sezoně. Číslo 3451 sice není úplně sexy, ale vězte, že na místní poměry byla atmosféra jaksi mírně optimističtější. Samozřejmě, pomohlo i přívětivé počasí. „Návštěva byla lepší, vnímal jsem to. Snad jsme diváky navnadili,“ děkoval záložník Filip Prebsl, muž zápasu, který vstřelil klíčovou branku na 3:1 krátce po hostujícím snížení na startu druhé půle.

„Pan majitel už za námi byl v kabině,“ prozradil také. A jak zapůsobil? „Dobře,“ odvětil mladík klasickou odpovědí školáků.

To kouč Luboš Kozel připustil, že na možnou změnu zájmu upozorňoval: „Soustředím se na trénování a na výkon týmu. Při utkání si toho ale nešlo nevšimnout… Přišly změny, kterou jsou vnímány pozitivně. Před zápasem jsem klukům říkal, že třeba přijde plno lidí ze zvědavosti, ale že máme jedinou možnost je tady udržet, a to naším výkonem. Slova jsou pořád jen slova a činy jsou činy, myslím, že jsme k tomu přiložili ruku správně.“

Ano, to se zdařilo, Slovan dal i pěkné góly, viz Prebslův průnik, Lubomír Tupta po akci do prázdné nebo Michal Fukala svůj první ligový ve 111. startu. Prosadil se i místní „Lukaku“ Luka Kulenovič hlavou, zapsal třetí branku ve dvou utkáních.

To vše pod Kozlovým vedením. Přitom není zdaleka jisté, že trenér bude po klubové proměně pokračovat. Spíše se zdá, že dojede sezonu a pak dojde na střídání trenérů. „Mám tady smlouvu do léta, snažím se ji plnit, snažím se dělat maximum, abychom hráli do konce sezony o co nejlepší výsledek. Co se týká mé budoucnosti, myslím, že se to bude řešit v létě. Podle toho se chovám, ale vy možná víte víc než já,“ reagoval Kozel na přímý dotaz. Nijak dotčeně, pragmaticky, slušně.

Na stejné téma se ostatně dostal i jeho kolega a protivník Martin Svědík - a to ze dvou důvodů. Zaprvé je celkem zřejmé, že jeho vztah se Slováckem je na hraně, rád by změnil prostředí. Zadruhé se jeho jméno objevuje v předběžných plánech Slovanu, koho by v případě Kozlova konce oslovil.

Svědík zareagoval. Samozřejmě nijak překvapivě: „To teď nechci komentovat. Chci se vyjadřovat k zápasu, nejvíc mě zajímá, co s mužstvem uděláme do příštího týdne, aby to nevypadalo jako tady. Výkon byl hrůzostrašný.“