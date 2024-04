Grigar se kál za kiks: Neměl jsem vymýšlet blbosti. Faul si rozmyslel

Grigar v šesté minutě před svým pokutovým územím tak dlouho váhal s rozehrávkou, až jeho odkop zblokoval Vašulín, jemuž se míč odrazil přímo do kroku. Nejlepší královéhradecký střelec následně neměl problém do odkryté sítě vstřelit pátý gól v ligové sezoně.

„Jednoznačně moje chyba, byl jsem sám a chtěl jsem rozehrát na pravou stranu. Pak jsem si to bohužel rozmyslel a trefil jsem ho do nohy. Měl jsem to kopnout hned a nevymýšlet blbosti,“ litoval Grigar v rozhovoru s novináři. „V jednu chvíli jsem ho chtěl ještě zatáhnout, ale pak jsem si to rozmyslel,“ doplnil k možnosti faulu, po němž by následovala červená karta.

Teplice - Hradec Králové: Neuvěřitelnou minelu Grigara ztrestal Vašulín, 0:1 Video se připravuje ...

Grigar se po zranění vrátil mezi tři tyče po šesti zápasech. I kvůli jeho chybě ale „Skláři“ doma v lize nebodovali po sedmi utkáních a na výhru čekají čtyři kola. „Byl jsem naštvaný kvůli divákům i kvůli klukům. Říkali jsme si, že Hradci od začátku nedáme ani metr, a pak čtyřicetiletý frajer udělá takovou chybu. S týmem to muselo zamávat, já sám byl zklamaný, že jsem udělal takovou blbost,“ řekl Grigar.

Vašulínův gól byl jedinou střelou Východočechů na branku. „Přišlo mi, že s tím gólman vůbec nepočítal. Jak jsem vystartoval, tak udělal ještě krok od balonu. Sice jsem musel udělat dvacetimetrový sprint, ale pro mě je to vlastně gól zadarmo,“ řekl Vašulín. „Je to prázdná brána, tohle už musí člověk proměnit. Takže jsem se maximálně soustředil. Kdybych nedal, tak se už nemám za co schovávat,“ podotkl pětadvacetiletý útočník.

„Votroci“ od nástupu trenéra Davida Horejše stoupají tabulkou. V pěti zápasech získali 10 bodů, prohráli jen na Spartě a posunuli se na devátou příčku zajišťující postup do prostřední nadstavbové skupiny.

„Připravovali jsme se, že chceme domácí vysoko napadat. Trenér gólmanů Tomáš Poštulka mi před zápasem říkal, že od gólmana Teplic by mohla přijít nějaká chyba. Jsem rád, že opravdu přišla a že pro nás znamenala důležité tři body,“ dodal Vašulín.