Sýkorův zmar v Plzni. Místo základu operace, čeká ho dlouhá pauza

Takové záběry vídat při sportovních přenosech nechcete. Jan Sýkora (30) dohrál v sobotu v Karviné už po čtvrt hodině. Vzteky bušil do trávníku, tělem projížděla ohromná bolest. Všichni věděli, že je zle, plzeňský záložník musel okamžitě střídat. Je to k vzteku - zrovna, když mohl po delší době dostat výraznější prostor, míří na dlouhou dobu na marodku. Sýkora už je po operaci kolene a čeká ho pauza minimálně do konce podzimu.

Hbitý křídelník dojíždí na zdravotní trable celou kariéru. Výsledky z magnetické rezonance bohužel už podle prvních zpráv, které měl Sport k dispozici, nevypadaly vůbec dobře. Podrobná vyšetření u něj odhalila vážné poranění kolene, které si vyžádalo operační zákrok. Kromě toho má velmi silně pohmožděný kotník.

„Pro Honzu bohužel tato sezona skončila předčasně a nyní jej čeká několikaměsíční rekonvalescence. Je tedy vážně ohroženo i to, aby stihl podzimní část té nadcházející,“ uvedl v oficiálním prohlášení klubu mluvčí Václav Hanzlík. „Všichni mu nyní držíme palce a přejeme hodně sil při rehabilitaci.“

Co se v Karviné stalo? Sýkora si v desáté minutě za vápnem šteloval balon na slabší pravačku a chystal se střílet. V tu chvíli do něj vlétl mladý Sebastian Boháč a trefil nohu plzeňského hráče. Sýkora lehl k zemi, jeho spoluhráči okamžitě mávali směrem k doktorům na střídačce. Z trávníku ho odnesli na nosítkách, stadion v Karviné opouštěl o berlích a s ortézou na koleni.

„Bylo to nepříjemné, protože se plným nápřahem soustředil na kop a soupeř mu tam vložil nohu. Ucítil problém v kotníku i koleni,“ popisoval smutnou situaci zaskakující plzeňský kouč Marek Bakoš. „Je zarážející, že takový zákrok nebyl vůbec oceněn kartou,“ dodal v pondělí Hanzlík.

Třicetiletý křídelník měl před sebou ideální možnost dostat se na hřiště. Trenéři si ho v Karviné chystali pro základ na čtvrteční čtvrtfinále Konferenční ligy. Na stranách hřiště totiž mají na domácí duel s Fiorentinou problémy – kvůli kartám schází Jan Kopic, na evropské soupisce pro jaro nejsou Milan Havel ani Cheick Souaré. Jhon Mosquera je mimo hru po úderu do hlavy v zápase s Libercem. Naskytla se ideální možnost, jak využít Sýkoru, který zastane víc postů a nechybí mu zkušenosti z těžkých zápasů.

K tomu nedojde, Sýkoru opět vyřadily zdravotní komplikace. Na začátku zimní přípravy se belhal ze hřiště v prvním poločase proti Žižkovu. Situace nevypadala dobře, ale naštěstí pro plzeňského odchovance nedošlo k závažnějšímu poranění a před startem jara už byl plně k dispozici.

Na hřiště se nedostával tolik, přednost dostávali jiní hráči aktuálně v lepší formě. Teď se Sýkora mohl dostat na plac a ukázat, zda ještě dokáže navázat na své nejlepší výkony z éry Michala Bílka. Výrazně pomohl k titulu, na podzim 2022 dal gól v Lize mistrů proti Barceloně, svému oblíbenému klubu.

Herní fazonu utnul šlágr se Slavií – v září 2022 ho už v 10. minutě ošklivě fauloval Peter Olayinka a střet odneslo koleno. „Když se ukázalo, že je to urvané, byl to trošku šok. Ale ani jsem neměl čas nad tím přemýšlet, hned za dva dny jsem šel na operaci a pak už jsem se v tom nechtěl pitvat,“ vzpomínal před rokem v lednu na soustředění v Benidormu během rozhovoru pro Sport.

Z náročného úrazu se dokázal vrátit, na své nejlepší výkony ale v Plzni dosud nenavázal. Teď ho čeká další dlouhá a nepříjemná pauza, ve které musí zůstat značně trpělivý. ,,Těžko se mi hledají slova. Prošel si strašně dlouhou cestou a teď se mu to stalo znovu. Je mi to strašně líto. To je na tomto zápase to nejhorší,” mrzelo zranění zkušeného parťáka útočníka Tomáše Chorého.