Hledání termínu pro finále poháru. Čeká se na Plzeň, ve hře dvě možnosti

Jan Hanuš vyráží balon do bezpečí • ČTK / Petrášek Radek

Mlha v Jablonci, kvůli které se čtvrtfinále s Plzní odehrálo až na druhý pokus v úterý po Velikonocích, řádně zahýbala narvanou termínovou listinou závěru sezony. Sparta po středečním postupu v Opavě čeká nejen na finálového soupeře, ale i na přesný termín utkání.

„Pro finále připadají podle možností termínové listiny v závěru sezony v úvahu buď středa 8. května, nebo středa 22. května. Rozhodne se po odehrání odloženého semifinále Viktoria Plzeň – Zlín,“ sdělil Sportu ředitel komunikace FAČR Petr Šedivý.

V případě postupu Zlína by se finále odehrálo pravděpodobně osmého, pokud ale projde do boje o pohár favorizovaná Plzeň, program se změní. Viktoria je stále ve hře v Konferenční lize, příští týden ji čeká první čtvrtfinále s Fiorentinou, odveta v Itálii proběhne o týden později.

Případné semifinále je na programu 2., a 9. května. Pokud by Západočeši senzačně pronikli mezi nejlepší čtyřku v evropské soutěži a zároveň by hráli finále domácího poháru, logicky by proběhnout na začátku května nemohlo.

Hrát hned ve středu 1. května by bylo problematické ještě z jednoho důvodu – připravit zápas týden po semifinále mezi Plzní a Zlínem by bylo značně komplikované kvůli ticketingu (distribuci lístků), televiznímu přenosu a dalším organizačním věcem mezi kluby a FAČR.