Experti hodnotí, co s Preciadem: Obří pokuta, kterou pocítí. Ale ať netrucuje

Kvalitou ohromil ligu. Ale Angelo Preciado má druhý černý puntík. Hráč Sparty v zápase s Mladou Boleslaví (1:1) trefil loktem do nohy Bensona Sakalu a dostal červenou kartu. Podobný exces předvedl proti Janu Bořilovi v derby se Slavií. Trenér Brian Priske veřejně řekl, že klub si to s Ekvádorcem vyřeší interně. Jak by s ním naložili experti? Otázka deníku Sport zněla: Měla by se Sparta s Preciadem v létě rozloučit?

„Určitě ne, protože Sparta má po dlouhé době pravého obránce, který kvalitou patří do týmu. Jde jen o disciplínu, tímto jsou jeho výkony hodně degradovány. Je to jeho vina, není to za faul, ale za reakci po zákroku a musí si uvědomit, že to nejde. Podle mě nezvládá psychicky závěrečnou část, chování proti Boleslavi bylo špatné, navíc už proti Slavii dostal červenou za stejnou záležitost. Není to rozhodně nic příjemného a je na Priskem, jak s tím naloží. Disciplína sráží celoroční práci.“

David Kobylík

mistr Evropy hráčů do 21 let

„Ne, je to platný hráč, ve Spartě vyčnívá. Bohužel teď disciplinárně. Musejí mu sáhnout na peníze, aby to pocítil. Ale zase ne takový, aby se hodil do trucu. Musí přijít flastr a pohovor, kde je mu potřeba vysvětlit, že nemůže dělat takové věci a poškozovat Spartu. Klub zřejmě detailně ví, co na něj platí a je otázka, jestli si to on sám uvědomuje, nebo je nutné s ním pracovat mentálně. Těžko říct. Každopádně Sparta proti Boleslavi mohla zápas zvládnout a po jeho vyloučení byla nucena hrát do vzduchu a nahoru.“