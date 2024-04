Komise: Červená pro Preciada správná. Mikulec druhou žlutou dostat neměl

Jen co se vrátil do ligového koloběhu, už je z něj zase venku. Ángelo Preciado si zbytečným úderem loktem do Bensona Sakaly zase zavařil a podle Komise rozhodčích obdržel od sudího Karla Roučka červenou kartu správně. Vedení arbitrů se postavilo za všechny sudí v diskutovaných situacích - třeba i v případě zdržování gólmana Mikulce, možnému ofsajdu před brankou Slavie nebo spornému kontaktu Králika s Patrákem.