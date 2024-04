Slavia nedaleko k Lize mistrů, brzdí ji Šachtar. Cesta Sparty je složitější

Jak spěje sezona do finiše, pomalu se vyjasňují kontury příštího ročníku Ligy mistrů. Milionářská soutěž, která od sezony 2024/25 pojede v novém formátu, vábí i české týmy. Především nový lídr FORTUNA:LIGY Slavia cítí krev. A peníze. Pokud titul „sešívaní“ opravdu uzmou titul, zamíří přímo do play off o základní skupinu, cestu budou mít schůdnější než Sparta. A ve hře je i přímý postup, ten ale z velké části záleží na výsledcích Šachtaru Doněck.

Hymna, kterou zná každý fotbalový fanoušek na světě. A každý ji chce slyšet na svém stadionu. Liga mistrů je obřím sportovním lákadlem, pro trenéry i hráče. „Láká mě zahraničí, ale můj první cíl je Liga mistrů se Slavií,“ nechal se pro deník Sport slyšet Mojmír Chytil. „Mým snem je vrátit Slavii do Ligy mistrů a vyhrát tam zápas,“ pravil zase v zimě Jindřich Trpišovský.

Pro české kluby jde i o finanční injekci, která nemá obdoby. Od příští sezony navíc nabude na objemu. V novém formátu Ligy mistrů mizí pojem „základní skupiny“: místo nich přijde tzv. ligová fáze, kdy se sestaví tabulka 36 týmů a každý odehraje celkem osm zápasů.

Více utkání = více příležitostí nabrat peníze. Za remízu UEFA nabízí 0,7 milionu euro (17,8 milionu korun), za výhru 2,1 milionu euro (53,3 milionu korun). Za samotnou účast by český celek dostal 19,6 milionu euro (498 milionů korun) oproti současným 15,6 (396 milionů korun).

Stamiliony, kam se podíváš. Pro český rybníček neuvěřitelné peníze. A to nejsou zmíněny částky z televizních práv, které díky větší pravděpodobnosti střetnutí s prestižními soupeři také porostou.

Cesta do milionářské soutěže ale nebývá jednoduchá. Pro přespříští sezonu ji může Čechům ušlapat Plzeň – pokud uhraje v nejbližším dvojzápase s Fiorentinou jednu remízu, přímý postup do podzimní části v ročníku 2025/26 tým z F:L nemine. Ale co hned ten příští? I tady je to pro Čechy schůdné. Především pro Slavii.

Šachtar největší překážkou

Když sešívaní předskočili o víkendu v tabulce svého rivala a dostali se po dlouhé době do vedení FORTUNA:LIGY, udělali v kontextu Ligy mistrů důležitý krok, aby splnili jednu ze tří podmínek pro přímou účast v ročníku 2024/25. Druhá podmínka s největší pravděpodobností vyjde, třetí zůstává krizovou. Pojďme si je projít.