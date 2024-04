Pravděpodobné sestavy: Ogbu proti Plzni, Preciada nahradí záložník

Konec základní části se blíží, FORTUNA:LIGA pokračuje už svým 28. kolem. Na rozdíl od toho předchozího do něj jde s novým lídrem. Slavia vystřídala na čele Spartu, čeká ji ale veledůležitý zápas v Plzni. Do toho by měla jít na stoperu s Igohem Ogbuem, mimo sestavu se naopak ocitne David Zima. Sparta zase opět řeší stopku Angela Preciada. Ten si nezahraje čtyři zápasy, v utkání s Bohemians by na jeho postu měl naskočit jeden ze záložníků. Projděte si v tradičním článku, jak by mohly vypadat úvodní jedenáctky všech týmů. Pro zobrazení sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.