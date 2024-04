Srdcař Daníček o mizérii Slovácka: Pád je hrozně rychlý, ubíjí nás

Před týdnem si nechalo ostudně napráskat v Liberci. Tentokrát padlo v Hradci Králové - i když po mnohem větším boji a po těsném výsledku 0:1. Přesto jede Slovácko na skluzavce směr střední skupina. Na jaře z devíti utkání jen jednou vyhrálo, naopak sedmkrát padlo. „Je to těžké. Každý máme v klubu nějaký příběh, každý to nějak prožívá,“ řekl Vlastimil Daníček, v Hradci kapitán, který v klubu strávil prakticky celou kariéru.

Nesete vy osobně výsledky hodně složitě?

„V globálu nás to všechny hodně štve. Ale asi nejvíc nás mrzí, že ztrácíme respekt soupeřů, nějakou tu chuť fotbalu, která kolem Slovácka byla. Prostě to opadá. Přitom víme, jak dlouhá cesta k tomu vedla, abychom ty pozice dobyli. Pád je hrozně rychlý, a to nás ubíjí.“

Co s tím?

„Musíme být pozitivní, stmelit se jako parta a ukázat, jak na tom jsme.“

Najdete důvody jarního úpadku?

„Ono je toho víc. My to v kabině víme, probíráme to. Asi to není něco, co by se mělo dostat mimo kabinu. Nic konkrétního ze mě nedostanete. (usmívá se)“

Trenér Martin Svědík naznačil, že jste urazili fotbal přístupem. Souhlasíte?

„Je to možné, ale my víme, že těch okolností bylo nějak víc. Je pravda, že nejdůležitější jsme my na hřišti, co tam chceme odevzdat. V Hradci jsem cítil, že jsme tam, že jsme správně nastavení. Možná si bude někdo ťukat na hlavu, ale já říkám, že jsem to tam zase viděl.“

Přesto jste prohráli. Proč?

„Těžko se mi to hodnotí právě proto, že jsme opět prohráli. Chtěli jsme vycházet z dobré defenzivy, vlastně jsme ani nenapadali rozehrávku gólmana. Soustředili jsme se na střední zónu, kde jsme nechtěli otvírat prostory, na takové základní principy jsme se zaměřili. Bohužel nás srazila standardka a nemáme nic. Myslím, že od dnešního zápasu, od toho bojovného výkonu se musíme odrazit a pokračovat dál v tvrdé práci.“

Ano, stále bojujete o elitní šestku. Berete ji jako cíl?

„My jsme teď tam, kde jsme. Když to řeknu fakt natvrdo, musíme cíle hodit za hlavu a soustředit se na každý jeden zápas. Vybudovali jsme si nějaké renomé, byli jsme fakt zvyklí bodovat, proto je to pro nás teď hodně náročné. Je to sice také klišé, ale musíme jít den ode dne. Tak to prostě ve sportu je.“

Jak vidíte budoucnost týmu?

„Věřím každému klukovi, co je s námi na hřišti. Myslím, že jsme pro klub odvedli hodně a ještě chceme hodně odvést. Od toho se musíme odrazit, nechat srdce na hřišti. Teď to musíme ukázat.“