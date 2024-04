Kováč: Zlatý bod. Ale Pardubice mohly i vyhrát. Odešli jsme, ví Vukadinovič 

Vyhrát doma dvakrát po sobě je fuška, tlak a nápor na nervy. Ani Zlín to nezvládl, nakonec byl rád, že mu Pardubice nechaly aspoň bod (1:1). Ve druhé půli, po proměněné penaltě Michalem Hlavatým, jen čekali, jestli aktivnější hosté nedotlačí do brány vítězný gól. „Neměli jsme pohyb vpředu. Přišlo mi, že jsme úplně odešli,“ posteskl si střelec Vukadin Vukadinovič. „Po inkasovaném gólu jsme spadli dolů. Byli jsme nervózní, nešly nám nohy, Pardubice byly kvalitnější na míči,“ připustil trenér Bronislav Červenka.

Brilantní průnik Vukadina Vukadinoviče z 18. minuty zůstal jedinou radostí domácích. Možná by těsný náskok udrželi, kdyby balon netrefil na startu druhého poločasu do ruky stopera Dominika Simerského. Nařízený pokutový kop provedl Michal Hlavatý bravurně, nedal Stanislavu Dostálovi šanci. „Zlepšili jsme se, začali jsme hrát trošku hru Zlína,“ okomentoval změnu herního obrazu pardubický kouč Radoslav Kováč. „Bod je pro nás zlatý,“ dodal.

Když diváci odcházeli ze stadionu, nevěděli, jestli se mají z remízy těšit. Půlka zápasu ušla, Zlínští se vyrovnali soupeři v kombinaci, dokázali držet míč. Dávali najevo, že po svalení Olomouce chtějí urvat další tři body. Vydrželo jim to pětačtyřicet minut. „První poločas byl perfektní,“ pochvaloval si Vukadinovič. „Chtěli jsme doskočit Pardubice na jeden bod a posunout se nahoru. Každá domácí ztráta bolí a je špatná. Bohužel nedokážeme dohrát zápas s nulou. Zase jsme inkasovali, což je pro mě strašná škoda,“ postěžoval si trenér Bronislav Červenka.

Po pauze už bylo na place jen jedno mužstvo. Východočechy nakoplo vyrovnání, od té chvíle vládli. Jenže před brankou byli jaloví, do koncovky se takřka nedostávali. „Finální třetina nebyla úplně kvalitní. Škoda, měli jsme pro to udělat daleko víc,“ věděl trenér Kováč, jenž o přestávce překopal taktiku a s výkonem svých svěřenců pak už byl daleko spokojenější. „V prvním poločase jsme tahali za kratší konec. Dosty (brankář Dostál) to dobře kopal do krajů, kde nás přečíslovali dva na jednoho. Pak jsme šli trošku níž a přitáhli křídla blíž k bekům. Zlín musel dobývat a Slon (Tom Slončík) měl málo prostoru,“ popsal změnu strategie.

Červenkův výběr vyrovnání srazilo, přišel o sebevědomí a herní jistotu. „V kabině jsme si řekli, že na ně musíme vletět a přidat druhou branku. Penalta pro nás byla rána,“ potvrdil Vukadinovič. „Pardubice pak byly lepší na balonu. Kluci vzadu to neměli komu dát a jenom to práskli nahoru. Celý druhý poločas jsme byli všude pozdě. Nedostali jsme se zpátky do tempa,“ dodal křídelník, jenž po Slončíkově přihrávce vnikl do vápna a po zemi poslal míč podél Antonína Kinského do sítě.

Zlínský problém začínal už od rozehrávky stoperů. Dominiku Simerskému i Jakubovi Černínovi se tentokrát herně nevedlo, balony nakopávali nazdařbůh, daleko od adresátů. Konstruktivní rozehrávka chyběla, díky čemuž nefungoval přechod do útoku. „Některé situace jsme zbytečně uspěchávali. V prvním poločase to vycházelo, ve druhém zavřeli Čerňu (Černína) na levou nohu a lítalo mu to hrozně daleko. Netrefovalo to naše hráče. Kvůli tomu jsme neměli hru, navíc odešel Pablo (González), který to přece jen dokáže zklidnit. Obráncům míče odskakovaly, útočníci je neuhráli,“ popisoval kouč. Příště už by měl být v sestavě uzdravený Joss Didiba.

Bod je domácím málo. Tragédii však z výsledku nedělají. Viděli zblízka, že s Pardubicemi je složité hrát otevřenou partii. „Mají šikovné hráče, jsou furt v pohybu, strkají si to do nohy. Asi se na ně kouká dobře, ale do vyložených šancí se nedostali,“ připomněl Vukadinovič. „Jsme zklamaní, ale třeba bude mít bod na konci nějakou cenu,“ doufal. „Remíza je asi spravedlivá,“ mínil Červenka.