Látal: Polidar přijde ze Sparty a není schopný nic vytvořit. To je smutné

„Ostudný výkon. Když si nejsme schopní vypracovat šance proti deseti, nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek. Sigma taky hrála o všechno, má před sebou Spartu a Slavii. Pro ně i pro nás to byl klíčový zápas, ale oni pro výhru udělali všechno na rozdíl od nás. Jsme v situaci, kdy nám chybí nějací hráči, ale to nás neomlouvá.“

Potřetí v řadě budete hrát skupinu o udržení, nesplnili jste cíl...

„Ano, cíl nebyl splněný a nesu za to zodpovědnost. Uvidíme, co bude dál. V příštím kole máme doma Zlín a ten musíme porazit. Je jasné, že budeme hrát skupinu o záchranu. Je potřeba vytvořit si bodový polštář, abychom skupinu odehráli v co největším klidu. Hrajeme ještě o šest bodů. Karviná a Zlín remizovaly a zase se k nám o bod přiblížily. Pro nás je teď úkolem co nejdříve dát mančaft do kupy, protože jsme bez stoperů, ale to neomlouvá výkon, který jsme předvedli.“

Nebyla Chvátalova branka příliš laciná? Padla po obyčejné situaci na kraji hřiště, žádné přečíslení.

„Jednoduchá situace! Předtím tam byla chvíle, kdy Polidar mohl dát míč jednoduše dopředu... Úplně jednoduše! Místo toho rozehráváme někde na vápně, zkazíme to a dostaneme se pod tlak. My jsme Sigmu ještě nakopli.“

Co o týmu vypovídá fakt, že Tomáš Hübschman byl vaším nejlepším hráčem?

„Umí se na hřišti postavit a dirigovat tým. Samozřejmě má nějaký věk, ale hodně nám pomohl. Není optimální mít Housku a Hübschmana spolu uprostřed, ale měli jsme tam jiné hráče, kteří jsou rychlostně vybavení, a ti nebyli schopní se prosadit. Podívejte se na Polidara. Přijde ze Sparty a není schopný nic vytvořit... To je smutné.“

Neřekl jste si v poločase, že máte větší šanci, když Sigma vystřídala Juliše a Vodháněla?

„Nechci shazovat výkony hráčů Sigmy, ale vnímal jsem to. Znám Vodháněla i Juliše, jsou to top hráči. Na hřiště přišel Zifčák, kterému to letos ze začátku nešlo. Byl tam Uriča a Šíp, kteří taky moc nehráli. Všechno to jsou hráči, kteří naskočili po delší době. Ještě k tomu hráli v deseti, o to je to smutnější. Tím ale nesnižuji výkon Sigmy, jsou to mladí nadějní kluci. Klobouk dolů před nimi. Vypořádali se s tím lépe než naši zkušenější hráči.“

Aleguého jste střídal, protože mu hrozila červená karta?

„To už bylo na hraně. Vystřídal jsem kus za kus a vidíte to... Přijde Benny (Kanakimana) a není schopný odcentrovat pravou nohou, ale to už zacházím v hodnocení hodně hluboko.“

Přitom v tréninku se mu centry daří.

„Nevím, co se s hráči děje, jestli za to může psychika. Tentokrát byl na úrovni jenom Hübschman, který hrál dobře. Další kluci, kteří by měli mužstvo táhnout, nebyli vůbec vidět.“

Co říkáte na atmosféru kolem fotbalu, která teď v Olomouci panuje?

„Doneslo se to ke mně, ale nemám všechny informace, takže to nechci hodnotit. Samozřejmě je mi z toho smutno. Z Olomouce pocházím, něco jsem tady odehrál a zažil. Bydlím tady, vnímám to.“