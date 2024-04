Proč nebyly penalty pro Plzeň a Spartu? Komise: Sudí nechybovali

Podle Komise rozhodčích byly obě nejvýraznější situace víkendu posouzeny správně. Tedy ne na penaltu. A to ačkoliv se jednalo o hraniční momenty. I kdyby se sudí rozhodli opačně, tedy vyhodnotili by zákroky jako pokutové kopy pro Plzeň a Spartu, na zásah VAR by to nebylo.

„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo za držení soupeře,” posoudila Komise moment Zimova držení Chorého. „Jedná se ale o hraniční situaci a v případě, že by rozhodčí pokutový kop nařídil, VAR by neintervenoval.”

Prakticky totožně KR okomentovala i Křapkovo vražení zezadu do Krejčího, který šel do hlavičky. „Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo za vražení do soupeře ve výskoku. Jedná se ale o hraniční situaci a v případě, že by rozhodčí pokutový kop nařídil, VAR by neintervenoval,” rozhodlo vedení sudích.

Gól Pavla Šulce byl správně odvolán po zásahu videoasistenta Jana Všetečky. „Rozhodčí na základě intervence VAR správně odvolal branku domácího družstva. Hráč domácího družstva č. 31 se bezprostředně před dosažením branky dotkl míče rukou,” sdělila KR.

Jedinou chybu tak vedení sudích rozklíčovalo na Andrově stadionu, kde měl Michal Černák za nafilmovaný pád na polovině hřiště od Karla Roučka obdržet druhou žlutou kartu. „Rozhodčí chybně neudělil druhou žlutou kartu a následně červenou kartu hráči hostujícího družstva č. 95 za pokus oklamat rozhodčího,” vyhodnotila situaci Komise.