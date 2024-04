Koubkovy super tahy na Slavii: věže i významný faktor, nula faulů za půli

Po náročné šichtě s Fiorentinou zbývaly Plzni pouhé tři dny. V přípravě na Slavii ale hráči zafungovali tak, jako když se multifunkční hala bleskově mění po hokejovém utkání na koncertní pódium. Přepnutí myšlenek s minimem času na regeneraci klaplo. Miroslav Koubek přechytračil Jindřicha Trpišovského úplně jiným způsobem, než co mužstvo praktikovalo ve čtvrtfinále Konferenční lize proti „italské Barceloně.“ Zkušený bard přejel dlouhodobě nejúspěšnějšího českého trenéra, se kterým má osobní bilanci 6-0-2.

Po čtvrtku jste Plzeň nepoznávali. Hluboký obranný val s organizovanou pěticí vzadu nahradila na Slavii mnohem aktivnější družina. Domácí hráči dodržovali na trávníku úplně jiné úkoly. „Kluci jsou skvělí při plnění všech instrukcí, co jim dávám. Dobře reagují na prvky, které jsou někdy odlišné zápas co zápas,“ zmínil plzeňský kouč Miroslav Koubek po výhře 1:0.

Vyzdvihl jeden příklad na stranách hřiště. Zatímco Řezník s Caduem proti italskému soupeři drželi přísně defenzivní linii a doplňovali stoperskou trojici, Kopic se Souarém hráli ve vyšším postavení. „Halvbeci měli proti Fiorentině obranné úkoly a strany neotvírat, teď to bylo naopak, že musí jít po zisku míče nahoru. Neuznaná branka Pavla Šulce padla z akce Souarého, Honza Kopic měl na druhé straně dobré věci do ofenzivy. To byl významný faktor,“ chválil Koubek.

Dokládají to i vybrané statistiky. Třeba Souaré si na levé straně dopředu dovolil mnohem víc než slávista Ondřej Zmrzlý na druhé straně.

Souaré Zmrzlý 2/2 driblinky/úspěšné 0/0 2/2 ofenzivní duely/úspěšné 2/0

Koubkovi vyšel tah se zařazením Idjessiho Metsoka vedle Tomáše Chorého. Vysocí hroťáci zaměstnávali dvojici Zima, Ogbu, snažili se napadat už ve zrodu slávistické rozehrávky. Záměr opět zafungoval. Chorý dominoval nad Ogbuem, zatímco na druhé straně stoper Robin Hranáč úspěšně vymazal reprezentanta Mojmíra Chytila. Podle dat je plzeňský zadák spolu s Martinem Vitíkem nejrychlejším obráncem v lize. „Když jde balon za naši obranu, věřím, že to bude dobré. Protože je tam Hrany a on to doběhne,“ ocenil svého parťáka střelec vítězné branky Pavel Šulc.

Ogbu vs. Chorý Chytil vs. Hranáč 4/10 vyhrané hlavičkové souboje 0/2 2/4 vyhrané pozemní souboje 4/12

Hráči Viktorie ovládli i minisouboje uprostřed pole. Z čísel vyplývá, že Lukášové Červ s Kalvachem sice byli méně na míči, nicméně počínali si mnohem efektivněji než dvojice Ševčík, Oscar. Přitom zrovna oni mají za sebou extrémní zátěž, vzhledem ke zranění Matěje Valenty zbývá Koubkovi do středu pole už pouze Ibrahim Traoré. „Tohle je v náročném programu problém,“ přiznal kouč.

Progresivní přihrávky a celkové přihrávky Červ (Plzeň) 3/3 (100 %) 16/17 (94 %) Kalvach (Plzeň) 7/8 (88 %) 17/20 (85 %) Ševčík (Slavia) 6/8 (75 %) 33/42 (79 %) Oscar (Slavia) 2/4 (50 %) 35/41 (85 %)

Plzeň zvládla také jednu důležitou disciplínu – proti Slavii pouze osmkrát faulovala (hosté 16x), ve druhém poločase dokonce ani jednou! Ačkoliv držela méně balon, vytvořila si větší šance (statistika očekávaných gólů xG 1,35 oproti Slavii s číslem 0,45).

Koubek šije svému týmu prakticky na každý zápas speciální taktiku. V lejstrech má nachystaných spousty variant. Po důkladné analýze vytáhne ze „šuplíku“ určenou šablonu, kterou se snaží nabrífovat do hráčů. Proti silným soupeřům mu tohle vychází. Třeba na podzim v Edenu využíval tahové hráče do brejků, Erik Jirka vstřelil obě branky a Plzeň zvítězila 2:1.

Proti Trpišovskému má Koubek historicky vysoce aktivní bilanci 6-0-2. Vítězil nad ním s Bohemians proti Liberci i s Hradcem proti Slavii. „Tohle s Jindrou je asi náhoda. Nejsem ani náhodou kouzelník. Spíš mi vadí špatná bilance s Martinem Svědíkem (trenérem Slovácka). Proti Lubošovi Kozlovi (Liberec) také, tam poslední dobou tahám za kratší konec,“ poznamenal Koubek.

Úplná náhoda ale dlouhodobá bilance nebude. „Dává to mužstvu určité sebevědomí, že si na Slavii věří. Takticky bylo mužstvo velmi dobře připravené, naopak Slavia na to nedokázala reagovat. Nejen takticky, ale chyběly mi z její strany daleko větší emoce, nasazení, kreativita, aby dokázala Plzeň dostat do problémů,“ hodnotil nedělní šlágr trenér a expert Sportu Stanislav Levý.

Vyzdvihl práci západočeského kouče. „Trenér Koubek toho má hodně za sebou, je velmi zkušený. Ale třeba karvinský zase ví, jak se zase hraje proti Plzni,“ připomněl Levý, že Plzeň ztratila v sezoně čtyři body s mužstvem hrajícím o záchranu.