Český Balkán. Když je vztek přes čáru: prasečí hlavy i rakev a hroby na hřišti

Video se připravuje ... Ten vztek nemíří na protivníka, ale do vlastních řad. Proto je obvykle intenzivnější, hlubší. A často pochopitelný. Ne však už jeho extrémní projevy, jako tomu bylo naposledy v Olomouci, kde nespokojenost s tím, jak si vedou šéfové fotbalové Sigmy, vyvrcholila „expozicí“ prasečích hlav jako z béčkového hororového filmu. Server iSport.cz rekapituluje dosud nejkrajnější výbuchy zloby fanoušků vůči vlastnímu klubu, jeho představitelům, trenérům či hráčům, včetně přinesení rakve na Letnou nebo vykopání symbolických hrobů na tréninkovém hřišti Slavie. A přidává jednu „mírumilovnou“ výjimku z Ostravy...

Tady máte rakev... Smrt Spartě!? Tenhle pokřik se nese z tribun obsazených fanoušky z řad protivníků, ale pořádně černý motiv jako způsob protestu zvolili sami členové nejtvrdšího jádra Letenských. Zpackaný nástup italského kouče Andrey Stramaccioniho v srpnu 2017 je vyprovokoval až k tomu, že přímo na hlavní stadion přinesli – rakev. „Chuligáni Sparty se po posledních nevydařených utkání jak v lize, tak pohárech a celkovém dění v klubu, kam Sparta směřuje, rozhodli věnovat vedení klubu netradiční dárek v podobě rakve. Zítřejší zápas se Slováckem tak bude mít o něco větší náboj než obvykle,“ uvedli. V ten samý den měl přitom pohřeb dlouholetý uznávaný funkcionář pracující i pro Spartu Rudolf Baťa...

Útoky na autobus Pokud nejsou terčem majitel nebo klubové vedení, ale tým, nezřídka se stalo, že si to s ním chtěli rozzlobení fans vyřídit rovnou po zápase. Terčem útoku se pak stává autobus s výpravou, přičemž zvlášť ošemetné jsou cesty ze severu. Sparťanští výtržníci si na ten „svůj“ počkali ještě na cestě po prohře v Jablonci v roce 2002 – osm aut ho zablokovalo, vzduchem létaly kameny, ale naštěstí z toho bylo jen rozbité přední sklo. Padaly při tom výhrůžky, že pokud se výkony nezlepší, akce se bude opakovat. Když k podobnému incidentu došlo předloni po prohraném finále poháru se Slováckem, v autobuse nebyli hráči, ale zaměstnanci klubu. Přímo na Letné hrozila újma na zdraví po posledním kole sezony 2007/08. Slavisté zažili atak v Edenu v roce 2013 poté, co se tým vracel po porážce rovněž v Jablonci. Bouchaly petardy, jeden kámen rozbil sklo autobusu. Hráči, kteří vystoupili, utekli do útrob stadionu. Sparťanský autobus při mistrovských oslavách. V minulých časech na něj ovšem fanoušci útočili • Foto Pavel Mazáč / Sport

Hroby na Slavii Morbidní způsob nezvolili jen sparťané, ale i jejich konkurenti z druhého vltavského břehu. V říjnu 2011 na tréninkovém hřišti na protest proti angažování Františka Straky, jenž do té doby dával na odiv svou náklonnost k rudým barvám, nachystali v noci ze soboty na neděli čtyři symbolické hroby s kříži. A také se jmenovkami těch, kterým byly určeny: vedle Straky majiteli klubu Aleši Řebíčkovi, jeho bratru Adamovi, který figuroval v managementu, a generálnímu řediteli Miroslavu Platilovi. Inspiraci možná našli u „kolegů“ z německých Drážďan, kteří šokovali vykopáním hned jedenácti hrobů pro hráče v roce 2008, obdobný kousek se „povedl“ i příznivcům Hajduku Split. Fanoušci Slavie vykopali hroby Strakovi, Platilovi a bratrům Řebíčkům. • Foto slaviaultras.cz

Prasárna v Olomouci Nejčerstvější případ. Předcházely mu opakované protesty proti představitelům klubu v čele se sportovním manažerem Ladislavem Minářem. Už v březnu byl Andrův stadion „vyzdoben“ plakáty s Minářovým portrétem a vzkazem „Prasata z vedení, vzdejte se velení“. Jako by to byla předzvěst toho, co má teprve přijít v noci druhý dubnový víkend z pátku na sobotu. Před vchodem do stadionu se objevily tři prasečí hlavy, kolem cákance červené barvy. „Tento skutek připomíná snad jen praktiky těch nejhorších mafiánů,“ uvedl předseda představenstva Sigmy Petr Konečný. Jak posléze zjistil deník Blesk, jedna z prasečích hlav byla přivázána na laně pod Minářovým autem, takže pokud by se rozjel, nejspíš by ji táhl za sebou. „Naštěstí když jsem přicházel k autu, šla kolem nějaká paní se psem a ten intenzivně pod auto nakukoval. Tím mě na hlavu upozornil,“ řekl Blesku. Policie už mezitím v souvislosti s případem zajistila devatenáctiletého cizince. Fanoušci Olomouce opět „vyzdobili“ Andrův stadion... • Foto iSport.cz

Posprejované domy trenérů Výlevy nevole na stadionu nebo v jeho okolí... Možná. To, o čem bude řeč, už je ale pořádný zásah do soukromí. Stalo se to oběma trenérům pražských „S“, nejprve Jaroslavu Hřebíkovi, po něm Františku Strakovi. Prvnímu v době, kdy vedl Spartu, v září 2005. Fasádu domu v Benešově pocákali barvou a velkými písmeny vyvedli „Sparta“ a vzkaz „Hřebíku táhni!“ Stalo se tak poté, co se záložník Karel Poborský vzdal funkce kapitána. Straka doplatil na to, že v roce 2011 přijal šokující nabídku Adama Řebíčka, tehdejšího majitele Slavie. Příznivci červenobílých barev byli od začátku proti němu, pořádali protestní pochod, na zápasy chodili v černém. Franz to navíc slízl i od sparťanů, kteří ho měli za svého. „Zradils Spartu, některé věci se neodpouštějí,“ nasprejovali mu na dům v Kněževsi za Prahou a přidali i vulgární vzkaz. „Tihle lidé nemají strach. Dokonce přecvakli plot. Je to hrozné. Máme strach,“ svěřila se Straková manželka Zdena. Excentrický trenér měl i při zápasech u lavičky ochranu a nakonec rezignoval. 2011. "Je to džob," řekl František Straka, když převzal Slavii. Fanoušci Sparty to ale považovali za neodpustitelnou zradu, a někteří z nich to trenérovi vzkázali i přímo na jeho domě. • Foto archiv Sportu

Eden ve varu Výbuch emocí se namixoval s násilím v květnu 2011, kdy gradovala nespokojenost se situací zadlužené Slavia. O přestávce pohárového zápasu s Olomoucí se protest zvrhl v násilnosti. Spouštěčem byl neúspěšný pokus generálního ředitele Miroslava Platila, jehož si přitom dav srocený u východu na hřiště vyžádal, vysvětlit výhled klubu. Chuligány museli zastavit těžkooděnci, z tribun se snášely utržené sedačky, několik lidí vyrazilo po schodech do VIP sektoru. Zápas byl předčasně ukončen. Policejní těžkooděnci se snaží zabránit slávistickým rowdies ve vniknutí do útrob stadionu • Foto Michal Beránek (Sport)