O Vitíka se zajímá Marseille. Sparta si ale myslí na vysoké miliony

Už dvakrát se na něj v Česku osobně ptali. Zástupci Olympique Marseille přemýšlejí, že by se jim do jejich obrany hodil sparťan Martin Vitík. Na stole neleží oficiální nabídka, ale reálný zájem francouzského klubu existuje.

Od zájmu k přestupu však může být daleko. Vitíkovi běží na Letné smlouva ještě další dvě sezony a Sparta na mladého obránce do budoucna spoléhá. I proto si myslí na přestupovou částku někde kolem patnácti milionů euro (cca 375 milionů korun) – jenže to nemusí být suma, na níž se s Marseille potká.

Francouzská ochota platit by se spíš blížila hodnotě, kterou u Vitíka uvádí server transfermarkt.de – devět milionů euro. Olympique by třeba i připlatil, ale od sparťanské představy by zůstalo docela daleko.

Tady může být podobnost s Ladislavem Krejčím, jehož si Sparta cení na stejnou sumu, což se nemusí potkat s realitou trhu. Na druhou stranu, Vitík je díky svému věku a rychlostnímu vybavení pro evropské nároky vítanější zboží.

Marseille je v Ligue 1 na devátém místě se zápasem k dobru, může poskočit o dvě příčky těsně za pohárová místa. Zároveň ještě hraje Evropskou ligu, ve čtvrtek zkusí doma otočit po porážce 1:2 na Benfice vývoj čtvrtfinále.

V souvislosti s Vitíkem se mluvilo také o zájmu Neapole nebo AC Milán. Samotný hráč k tomu v březnu prohlásil. „Musíme oddělovat spekulace od toho pravého zájmu, který znamená, že máte na stole papír, víte podmínky, všechno. S manažerem máme nastavené, že když něco hoří, tak si na to sedneme i se Spartou a řešíme to společně. Taková nabídka už na stole byla, ale v posledních přestupových obdobích ne.“

Třeba se to v dohledném čase změní díky Marseille.