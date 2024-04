Pravděpodobné sestavy: Sparta na Baník i s Lacim, Slavia vytasí Juráska

Základní část FORTUNA:LIGY vrcholí. Předposlední 29. kolo může velmi napovědět o nasazení celků do nadstavbové části. První příčku drží momentálně znovu Sparta, která by v domácím duelu s Baníkem měla počítat i s navrátilcem po zranění Qazimem Lacim. Druhá Slavie hostí Olomouc, na Hanáky by „sešívaní“ měli vyrukovat i s Matějem Juráskem v základní sestavě, od začátku naopak nenastoupí Václav Jurečka. Projděte si v tradičním článku, jak by mohly vypadat úvodní jedenáctky všech týmů. Pro zobrazení sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.