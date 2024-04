Sešup klokanů: dvě skupiny, spousta gólů. Veselý chce omladit a zrychlit

O složení skupiny o záchranu je definitivně jasno. Bohemians nevyužili složitého losu Olomouce (venku Slavia, doma Sparta), ani lepšího vzájemného zápasu. V Karviné potřebovali vyhrát, aby si do závěrečného kola udrželi naději na skok do skupiny prostřední. Jenže plichta 1:1 posílá „klokany“ do nepříjemné společnosti. „Před sezonou si to určitě nikdo nepředstavoval,“ litoval nejlepší střelec týmu Erik Prekop. Propad oproti minulému ročníku je doslova propastný.

Před rokem čtvrté místo, 45 bodů, 49 vstřelených gólů. Za odměnu druhé předkolo Konferenční ligy s Bodö/Glimt. Nyní jedenáctá příčka, 32 bodů, 27 vstřelených gólů (nejméně v lize). A za „trest“ boj o záchranu.

Bohemians se během roku proměnili spolu s Baníkem ze všech týmů v soutěži nejvíc. S Ostravou si přesně prohodili role, jenže zatímco na Bazalech byl progres vzhledem k letním nákupům očekávatelný, málokdo tušil, že Pražané po snovém období a norském zážitku zabřednou do nudného bahna.

„Je pro mě překvapením, že se s nimi za pár týdnů potkáme znova. Poté, co trenér Veselý složil mužstvo a hráli předkolo evropských pohárů, jsem je čekal výš,“ netajil kouč Karviné Marek Bielan.

Pak sympaticky dodal: „Nehrají špatně, ale nedávají góly. Přitom mají silné útočníky, třeba Prekop je fantastický. Dobrou trojku mají vpředu i vzadu. Ale nemají fotbalové štěstí a hloupě inkasují.“

Ve Slezsku uhráli bod, který by byl za normálních okolností cenný. Vydolovali ho totiž v deseti lidech po přísném vyloučení Ondřeje Petráka ve 39. minutě. Střídající Lukáš Budínský sice otevřel skóre pro domácí, ale po Traoreho penaltovém zkratu vyrovnal Erik Prekop střelou po zemi do prázdné brány. „Asi bych vypadal jako ču**k, kdyby brankář zůstal stát,“ usmál se.

Jinak ale slovenskému forvardovi navzdory tomu, že překonal kariérní maximum vstřelených gólů za sezonu (6), do smíchu nebylo. „Loni jsme vyhrávali nebo remizovali zápasy, ve kterých jsme nebyli lepší. Udrželi jsme nulu a vpředu dali nějaký gól. A když se dostanete na nějakou vlnu dvou, tří zápasů, hraje se vám lépe. Ale my jsme tentokrát žádnou vítěznou sérii neudělali,“ ohlížel se.

Průšvihem jsou plichty, ta sobotní ve finále cenná není, protože směrem k postupu v tabulce a naději na klid nic neřeší. Jedenáct remíz mají Bohemians i Jablonec, oba celky ze spodku tabulky.

„Mít místo toho pět výher a šest proher, byli bychom na tom lépe,“ uvedl trenér Jaroslav Veselý. „Vyžíráme si v této sezoně, co se dá. Máme jen jedno svalové zranění a jedno koleno, ale co se jinak kupí, je až neuvěřitelné. Kýla, nastydnutí, horečky, zablokovaná záda... Jsou to někdy až úsměvné věci už,“ doplnil.

Ani on, stejně jako Prekop a sám vyloučený Petrák, červený zákrok za ruku neviděl. „Přímo s Ondrou Pechancem, kterého respektuju, protože je to dobrý rozhodčí, jsem se bavil v poločase. Bylo mi řečeno, že to byla úmyslná ruka. Já ji z žádného klipu přes streamingový kanál neviděl, ale věřím tomu, že VAR má k dispozici jiné záběry a bylo to tak.“

Zpátky ke „klokanům“. Co dál? V plánu je okysličení a omlazení kádru. Nicméně není vyloučen ani nějaký odchod směrem po vzoru Romana Květa či Martina Jedličky.

„Chceme mužstvo zrychlit. Mně osobně je jedno, jestli je hráč mladší, nebo starší, ale chceme přivést hráče ve střední věkové skupině, aby v Bohemce byli třeba čtyři, pět let. Nebo aby pro ně byla přestupovým odrazem. Registrujeme zájem o tři naše hráče pod smlouvou. Pokud si pro ně přijde někdo z top trojky, klub to bude asi složitě odmítat. My ale taky sondujeme terén a sedíme nad kádrem pro příští sezonu,“ řekl Veselý.

Jejich odchovanec Budínský si myslí, že starosti se záchranou se jim na rozdíl od Karviné vyhnou. „Stačí jednou vyhrát a budou v klidu.“