Zmar v Jablonci: strach i obava, štve Látala. Proč Zlín šetřil mladou hvězdu?

Jablonec měl v záchranářském duelu silně nabito. V Olomouci hrál proti deseti od 28. minuty, v sobotu proti Zlínu šel do přesilovky ve 37. minutě, kdy zamířil pod sprchy po zcela zbytečných žlutých kartách hostující levý obránce Selmir Pidro.

Severočeši jsou ale v posledních týdnech zoufalí směrem dopředu. Vyprodukovali pouze tři střely na bránu a kousali bezbrankovou remízu. „Nemůžeme být spokojení s bodem, když druhý poločas hrajeme proti deseti. Bod je pro nás málo,“ štvalo po utkání domácího trenéra Radoslava Látala. „Zápasy proti deseti jako přes kopírák, naše ofenzivní část je špatná. Do bloku máme málo náběhů za obranu, málo centrů, když už nějaký přijde, je nás tam málo. Opakovalo se to samé, co v Olomouci.“

Severočeši hráli v této ligové sezoně proti deseti už popáté, ale dosud ani jednou toho nevyužili ke vstřelení gólu. Naposledy před týdnem v přesilovce prohráli 0:1 na Hané. „Na hráčích je nepohoda. Na začátku jara jsme byli aktivní, rychlejší, dokázali se prosadit. Teď je tam obava, strach, je to utrápené, chybí nám šmrnc. Leží na nás deka. Přáli jsme si dát šťastný gól a zápas urvat, aby to z nás spadlo a uvolnili jsme se,“ hledal Látal příčiny dvoubodové ztráty.

Jablonec z posledních šesti zápasů pětkrát prohrál, z nadějných pozic v lize spadl do skupiny o záchranu. „Nejsme schopni se do soupeře pořádně dostat, nevytvoříme si pořádnou šanci. Jinak než nula nula to skončit dneska asi nemohlo,“ uznal Jan Chramosta, s osmi góly v sezoně nejlepší střelec týmu. „Některým hráčům balon odskakuje, nezvládneme primitivní, základní věci, je to v křeči. Urveme to jedině pílí, bojovností, že tam něco spadne,“ dodal zkušený útočník. Aktuální zmar severočeského kolektivu podtrhuje fakt, že k nejlepším hráčům domácích, stejně jako v Olomouci, patřil dvaačtyřicetiletý Tomáš Hübschman.

Jablonec - Zlín: Přízemní jedovku Polidara vytáhl Dostál Video se připravuje ...

Ve zcela jiném rozpoložení opouštěl jabloneckou Střelnici hostující Zlín. Bod z důležitého zápasu venku „Ševci“ berou. Trenéři směrem ke středečnímu semifinále MOL Cupu v Plzni pošetřili několik klíčových opor do ofenzivy.

Jen z lavičky šli do zápasu Antonín Fantiš a Vukadin Vukadinovič. Do zápasu vůbec nezasáhl devatenáctiletý talent Tom Slončík, v posledních týdnech jeden z klíčových hráčů týmu. Jeho výkony eviduje hodně zvučných zájemců včetně Liberce, Baníku nebo Plzně.

„V Jablonci je velmi těžký terén, který mu nevyhovuje. Navíc na takovém hřišti je velký risk žluté karty. Tomáš má tři, nechtěli jsme před domácím zápasem s Karvinou riskovat, že ji dostane. Pokud bychom ho potřebovali, šel by tam i s tímhle rizikem,“ vysvětlil zlínský trenér Bronislav Červenka.

Pro semifinále domácího poháru do Plzně nemůže počítat s Liborem Holíkem, který ve Zlíně hostuje ze západočeského týmu. Ostatní hráči, kteří v Jablonci šetřili síly, už nejspíš do úplně jiného zápasu půjdou. „Věřím, že v Plzni zase odvedeme stejně kvalitní defenzivní výkon a trošku jim to znepříjemníme směrem dopředu,“ doufal Červenka.