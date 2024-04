Lokvenc: Birmančevič a Kuchta mají úžasnou chemii! Chorý není zákeřňák

Tvořil polovinu sehrané úderky, jež byla postrachem soupeřů pražské Sparty. Čahoun Vratislav Lokvenc je deptal spolu s Horstem Sieglem, náramně si rozuměli. A to samé dnes vidí na dvojici Jan Kuchta – Veljko Birmančevič, která naposledy nachytala ostravský Baník (4:3). „Chemie mezi nimi je úplně úžasná. Nejsou to egoisti ani chrti, nechtějí dát za každou cenu gól, ale udělat ještě radost a přihrát. Tak by to mělo být,“ chválí bývalý letenský kanonýr své nástupce, byť na ně může – doslova – shlížet svrchu. V dalším díle magazínu LIGOVÝ INSIDER se věnuje útokům pražských „S“, ale nabízí i poněkud jiný názor na plzeňského bijce Tomáše Chorého než ten zažitý. Rovněž rozebírá boj o titul – a jakkoli věří, že ho obhájí jeho bývalý tým, nemyslí si, že mají definitivně vyhráno...

Kolo před koncem základní části vedou sparťané o čtyři body před slávisty – a navíc derby i zápas s nebezpečnou Plzní odehrají na vlastním stadionu. Titul nadosah? „Může se stát, že Sparta někde prohraje a bude to dramatické až do konce,“ zůstává nohama na zemi pětinásobný mistr české ligy, ale také vítěz té švýcarské a rakouské. „Slavia je momentálně v lehké výhodě. Sparta bude pod větším tlakem,“ upozorňuje.

Klíčovým faktorem mohou být i v nadstavbě plzeňští hráči, kteří do ní vstoupí s čistými hlavami. A to včetně útočníka Tomáše Chorého, který Lokvence připomíná svou postavou. Na rozdíl od něho však dráždí hráče i fanoušky soupeřů některými zákroky na hraně, nebo už za ní. S 22 góly nejlepší ligový střelec sezony 1999/2000, jenž patřil s Janem Kollerem mezi dvě věže v národním týmu, podrobně popisuje Chorého styl i to, do jakých prekérních situací se kvůli své postavě dostává.

„Někdy to tak vypadá, ale určitě si nemyslím, že je zákeřný. Plno ran schytá, ale taky umí rozdat, což je, myslím si, férový,“ brání Chorého Lokvenc. „Je to nechutný hráč, umí dát gól, je prostě jiný než ostatní a takoví jsou potřeba,“ míní. Přesto také zmiňuje, co by Chorému pomohlo, aby se nedostával do střetů s protivníky hrozících nešetrným zákrokem či faulem. „Pak by u nich ani u diváků obrázek zákeřného hráče neměl,“ myslí si.

LIGOVÝ INSIDER s Vratislavem Lokvencem:

Proč Slavia ztratila svou dominanci?

Co ji brzdí v ofenzivě, a proto není tak efektivní?

Jak se po svém návratu prezentuje stoper David Zima?

Závidí pětinásobný mistr dnešním sparťanům plný stadion?

Vzal by bronzový útočník z Portugalska Jana Kuchtu na EURO?

Co je na škodu u třetího člena letenského „trojzubce“ Lukáše Haraslína?

Je Mojmír Chytil nejlepší coby „hybridní hokejista“?

Měl by jet na mistrovství Evropy on, nebo Tomáš Chorý?

Jak se bude jmenovat král střelců této sezony?

RETRO: Jak to dopadlo, když chtěl Horst Siegl, aby vyhráli s „Šoulou“ oba?

