Titulové otázky: trio, beton či Zima. Čísla brankářů mluví pro Spartu

Video se připravuje ... Opona spadla. Třicetikolová základní část je minulostí. Konec to ale zdaleka není, pokračuje se dál. K nasvícenému fotbalovému jevišti zve široké davy pětikolová nadstavba neboli FINÁLE FORTUNA:LIGY. Sparta a Slavia svedou – už podruhé v řadě – válku o titul. Letenští jsou o čtyři body v trháku, konkurence z Edenu musí získat o pět bodů víc, aby mohla slavit. Deník Sport si pokládá sedm otázek, které se s jistotou promítnou do finálního výsledku. A zároveň předpovídá, jak to může v příštích týdnech vypadat.

Otázka číslo 1: Bude Priske v derby betonovat? Vloni překvapil. Do derby v nadstavbě šel proti svému přesvědčení. Sparta při derby ve druhém kole skupiny o titul zaparkovala doma na Letné autobus. To Brian Priske nenakázal ani proti Liverpoolu. Do duelu šla totiž s dvoubodovým náskokem, proto pragmatismus zvítězil. Předchozí zápasy se Slavií jsme hráli otevřeně a ani jednou jsme ji neporazili. Museli jsme něco změnit. Obětovali jsme kus sebe,“ vysvětloval kouč Sparty. Jeho tým nakonec vyhrál 3:2, na konci rozhodl z pokutového kopu kapitán Ladislav Krejčí. Odskočil tak na pět bodů, udělal zásadní krok k titulu. Tehdy se opatrnost vyplatila. David Kobylík, expert Sportu: „Nemyslím si, že se vrátí k taktice betonu. Remíza v derby může prakticky znamenat titul, ale situace je jiná, i tým Sparty je jinde než před rokem. Přistoupí k tomu odlišně. Samozřejmě, kdyby postupem času zápas k remíze směřoval, může se na ni tým trochu upnout, ale ne primárně od začátku utkání.“ Jiří Fejgl, redaktor Sportu: „Tentokrát to bude jinak. Jasně, Priske se nezblázní, nepůjde do zápasu bezhlavě, ale tuhou defenzivu nečekejme. Důvod je zřejmý. Sparta je jinde oproti minulému roku. Zaprvé kondičně, tehdy na Slavii ztrácela. Zadruhé sebevědomím, zatřetí součinností. Nastavení ovlivní také výsledek prvních duelů nadstavby.“ SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:0. Opatrné derby a vyloučený Preciado Video se připravuje ...

Otázka číslo 2: Vrátí se stomilionový Zima? Když kupujete hráče za sto milionů korun, na stůl vysázíte nejvíc peněz v historii ligy za jednoho fotbalistu, automaticky se očekává, že se nová akvizice stane okamžitě nepostradatelnou. Tedy někým, bez něhož prostě není možné složit základní sestavu. V případě Davida Zimy to ale tak bezvýhradně není. Ano, reprezentační stoper s neúspěšnou minulostí v italském Turíně odehrál na jaře drtivou většinu zápasů, ale po devastující chybě s Olomoucí byl téměř okamžitě střídán a v Hradci nehrál vůbec. „Chtěli jsme Davida ochránit,“ vysvětlil odstavení Jindřich Trpišovský. David Kobylík, expert Sportu: „Vrátí se, ale nemyslím si, že hned v prvním kole nadstavby. Myslím si, že se ve Slavii poučili a do další divoké rotace už nepůjdou, pokud se jim tedy někdo nezraní. Ale rozhodně ho v pozdějších zápasech skupiny o titul čekám v základní sestavě.“ Radek Špryňar, redaktor Sportu: „Nedovedu si představit, že by Zima nebyl v nadstavbě v zápřahu. Jenže otázka zní: koho ze stoperské dvojice vyndat? V posledního době výtečného Ogbua? Nebo snad Holeše? Přetěžká volba. Nabízím řešení: proti Baníku nic neměnit a Zimu mentálně připravit na Spartu. Ostatně na jaře hrál v derby skvěle.“ Slavia - Olomouc: Zimova šílená minela, Zifčák zvyšuje na 2:0 pro Sigmu! Video se připravuje ...

Otázka číslo 3: Uhlídá někdo sparťanský trojzubec? V Olomouci dali dvě branky, zařídili penaltu. Týden předtím proti Baníku si rozdělili všechny čtyři trefy. O kolo dříve zapsali dvě ze tří. Sparťanský útočný trojzubec je v ráži – a to se ještě zvolna rozjíždí Lukáš Haraslín. Až se i on dostane na současný level kolegů Veljka Birmančeviče a Jana Kuchty, bude těžké tuhle vozbu zastavit. „Proti Spartě jsme celkem hráli, ale oni nás předčili v zakončení. Dali nám čtyři góly, Slavia před týdnem dva, a to ještě jeden pofiderní,“ srovnával útoky záložník Olomouce Jáchym Šíp. David Kobylík, expert Sportu: „Právě kvůli Kuchtovi, Birmančevičovi a Haraslínovi má Sparta čtyři body náskok. Ale proč by je někdo nemohl zastavit? Například Plzeň s nimi může odehrát dobrý zápas, případně je někdo může vynulovat na výjezdě. Zároveň si ale nemyslím, že by to mělo ohrozit náskok Sparty.“ Jiří Fejgl, redaktor Sportu: „Ne, nejsou nezastavitelní, vždyť recept, jak na ně, našli na jaře Jindřich Trpišovský i Miroslav Koubek. První šel do šestkové obrany, druhý do pětkové, plán zhustit především prostor na krajích vyšel. Je tu však jeden rozdíl. Oba duely se konaly v době, kdy byla Sparta v útlumu, což se týkalo i forvardů. Nyní jsou ve fazoně, stopnout je bude ultrasložité.“ Krejčího čas je tady. Zafeiris coby zklamání sezony, potřebuje Zima ochranu? Video se připravuje ...

Otázka číslo 4: Může Jurečka zopakovat bouři? Na nadstavbu sezony 2022/23 se už navždy bude vzpomínat jako na časoprostor, ve kterém Sparta došla k titulu i přes brutální střeleckou fazonu Václava Jurečky. Hořící slávistická zápalka trefila v pěti duelech dvanáctkrát cíl! Dvakrát čtyři kusy, dvakrát dva. Jen proti Spartě nic. Nyní je sezonní prodloužená zpátky a Jurečka v neděli proti Hradci proseděl celý zápas na lavičce náhradníků… Poprvé v ligové sezoně – pokud byl v zápasové nominaci – nedostal čuchnout ani na minutu. Od realizačního týmu přišel jasný vzkaz: Inženýre, prober se! „Hráli s hráči s formou,“ poslal Trpišovský pozdrav do kabiny po triumfu v Hradci. David Kobylík, expert Sportu: „Ne, v minulé sezoně to bylo výjimečné. Může se opět trochu urvat a třeba i dát gól v každém zápase, ale aby dal devět nebo dokonce těch dvanáct, se nestane. Takovou formu nemá a nemají ji ani jeho spoluhráči. Nemá takový servis z křídel a zálohy jako třeba Kuchta ve Spartě. Dopředu je Sparta kreativnější.“ Radek Špryňar, redaktor Sportu: „Po první polovině jarní části bych Jurečku nabídl Ivanu Haškovi do nominace na EURO. Jenže jak šel čas, střelec sešel. Především herně. Jenže Jurečka má dar silné hlavy. Nesloží se z aktuální porce nedůvěry. Určitě nezopakuje salvu dvanácti gólů, ale vnitřní pocit mi říká, že ještě bude pro Slavii důležitým článkem. Bouři nerozpoutá, ale s čistým svědomím si tipnu, že síť napne čtyřikrát.“ Slovácko - Slavia: Jurečka perfektní bombou překonal Heču! 1:2 Video se připravuje ...

Otázka číslo 5: Vindahl vs. Staněk. Kdo je lepší? Čísla má kvalitnější sparťan. Peter Vindahl kupříkladu zachrání desetinu gólu na zápas nad plán. Jindřich Staněk je v minusovém čísle (- 0,02). Také úspěšnost zákroků mluví pro dánského gólmana (65,57 vs. 58,82 %). Jejich situace je však v mnohém podobná. Soupeři se většinou nedostanou k vyššímu počtu střel, naopak častokrát vylétnou do velké šance. V neděli takovou zlikvidoval Staněk hradeckému Matěji Koubkovi, inkasovaný gól nemohl zastavit. Vindahl hlavičku Jáchyma Šípa rovněž mohl těžko chytat. David Kobylík, expert Sportu: „Sparta to poslední dobou hraje prakticky bez gólmana. Je úplně jedno, že je podle mě Staněk o hodně lepší gólman než Vindahl, ale myslím si, že to na Letné v pohodě zvládnou i tak. Staněk může podržet ve velkých momentech, ale ty už nemusí vůbec přijít.“ Jiří Fejgl, redaktor Sportu: „Jsou rozdílní. Staněk to je tygr v brance, Vindahl stoicky klidný pavouk. Dán je vyzdvihován pro rozehrávku, ale český reprezentant ukazuje, že i v ní je tuze dobrý. Slavia čeká od Staňka takzvané great saves, klíčové zákroky. Kdo z nich je lepší, mužstvu prospěšnější, nerozsekne asi nikdo. Na brankářském postu mají rivalové kvalitu, která jim vyhovuje.“ Vindahl: skvělé reflexy i rozehrávka. Ale co vyrážení a Achillova pata při vybíhání? Video se připravuje ...

Otázka číslo 6: Kde hrozí kolosům ztráty? Vzájemný zápas je logicky první na řadě. Buď rozhodne o titulu, nebo bude jeho výsledek sloužit jako pozvánka ke žhavému dramatu. Zajímavé je, že Slavia v nadstavbě porazila Spartu jen jedinkrát, a to v zaváděcím roce. Jinak vykazuje ztráty. A pak je tady Plzeň. Šéfkuchař Viktorie, jistý Miroslav Koubek, v sezoně usmažil Spartu i Slavii. Tu dokonce dvakrát. Letenské na jaře zase 4:0. Navíc Západočechům o nic nepůjde, budou mít lehké nohy, ale pozor: pište si, klidně na to i vemte jed, že se maximálně připraví. Snadné nebudou ani zápasy na Slovácku, které obě „eska“ čekají. David Kobylík, expert Sportu: „Spartě rozhodně problémy hrozí v Mladé Boleslavi, ztratili s nimi dvakrát body a mají hodně dobrý kádr. Ale všechny týmy, především Plzeň, mohou hrát nějakou roli. Zároveň si nemyslím, že by ztrácelo body výhradně jedno mužstvo. Očekávám, že ostatní týmy se na Slavii a Spartu vytáhnou stejně, tudíž bodové zisky obou týmů nebudou rozdílné. Nadstavba už nic zásadně nezmění.“ Radek Špryňar, redaktor Sportu: „Pro Spartu bude zásadní nedělní bitva na Slovácku. Jestliže ztratí, a Slavia vyhraje v nadstavbovém otvíráku s Baníkem, dostanou se Letenští před následným derby pod neúprosný tlak. Rival by ucítil krev, nechal oživnout instinkty hraběte Dráculy, a to prostě nikdy nechcete… Jestliže však Sparta duel proti odcházejícímu Martinu Svědíkovi ustojí, těžko ji v marši za obhajobou někdo přidusí. Tak jednoduché to po mém soudu je.“ Svědík: Baník, nebo Polsko? Pozor, horká je ale pořád i plzeňská stopa! Video se připravuje ...

Otázka číslo 7: Stabilizace, nebo rotace. Co povede k titulu? Jde o téma, které se opakuje – tak trochu stará vesta. Jindřich Trpišovský zkrátka točí hráče mnohem vehementněji než Brian Priske. Důkaz lze najít i v posledním kole. V Hradci poslal do základní sestavy sedm jiných jmen než proti Olomouci. Priske na Sigmě pouze dvě oproti duelu s Baníkem. Navíc Asger Sörensen by nehrál, pokud by se nezranil Martin Vitík a Lukáš Haraslín prostě dlouhodobě nemůže sedět na lavici. „Vidím tam víc automatismů, když bych to měl porovnat se Slavií,“ podotkne kouč Olomouce Jiří Saňák. David Kobylík, expert Sportu: „Možná se dá říct spíš: co vedlo k titulu. Stabilita nad rotací už vyhrála, díky ní je Sparta s náskokem první. Slavii bych doporučil, ať už moc nevymýšlí, hrají jednou týdně. Ať hraje to nejlepší, co mají, maximálně jednu či dvě změny.“ Jiří Fejgl, redaktor Sportu: „Slavia má nabobtnalý kádr, dejme tomu, že širší než Sparta. Rozhodně i to svádí k brutální rotaci, již Trpišovský občas předvede. Priske si vystačí plus minus s osmnáctkou borců, především však drží pilíře základu stále stejné. Je Krejčí zdravý? Hraje. Panák, Kairinen taktéž. Birmančevič, Kuchta jakbysmet. Sparta má víc pevných bodů, v posledních dvou sezonách se to (zatím) projevuje.“ Požár: Trpišovský? Vše mohlo být jinak. Potřetí by Spartě kývl, kdyby... Video se připravuje ...