Haraslín o lobech Kuchty: Gólmani to nemají rádi. Sám Fryštáka zaskočil

Dvanáctý gól v ligové sezoně vstřelil jinak, než je u něj každý zvyklý. Místo obalovačky na zadní tyč zamířil mezi Daníčkovýma nohama k přední a zaskočil brankáře Tomáše Fryštáka. „Gólman tam šel předtím dvakrát napřed a chytil mi to. Tak jsem to chtěl udělat přesně takhle,“ uvedl Lukáš Haraslín (27) po výhře 3:2 na Slovácku.

Vaše zakončení vyšlo dokonale, co?

„Zvedl jsem hlavu a viděl jsem, že udělal krok na zadní tyč, tak jsem mu to zkusil dát na přední. Tipnul to špatně. (úsměv) Potom jsem zase střílel na zadní a trefil jsem tyčku. Snažím se ty situace řešit ve zlomku sekundy. Jsem velmi rád, že mi to tam padlo a pomohl jsem k vítězství.“

Při vaší brance jste trefil přesně mezi Daníčkovýma nohama. I to byl úmysl?

„Když si navedete obránce na střed, otevře se mu prostor mezi nohama. Nejsem obránce, ale když někdy na tréninku blokuju střely, taky se snažím zakrýt zadní tyč.“

Vedli jste 2:0 a nakonec to bylo ještě docela drama. Proč?

„V posledních zápasech si takové drama děláme víceméně sami. Jasně dominujeme, máme utkání pod kontrolou. Pak přijde nějaký výpadek. Ale myslím, že i za stavu 3:2 jsme to kontrolovali. Mohlo být rozhodnuto dřív a v klidnějším tempu. Důležité je, že máme tři body a je za námi první krok. Pořád jsme čtyři body před Slavií, soustředíme se na sebe.“

Líbilo se vám, jak Jan Kuchta zakončil své dva brejky v první půli?

„To je jeho klasické zakončení. Na tréninku to gólmani moc nemají rádi. Dvakrát to famózně vyřešil. Když dáte lob z dostatečné dálky a balon chytí správnou výšku, brankář s tím asi nemůže nic dělat. Těší nás, že nám to teď padá.“

Nikdo z mnoha ohrožených se vám před derby se Slavií nevykartoval. Měli jste tu hrozbu v hlavě?

„Samozřejmě to v hlavě máte, ale na hřišti nesmíte kalkulovat a vypustit souboj. Kalkulování se většinou nevyplácí. Kdyby někdo dostal kartu a nemohl by příště hrát, jsou za ním další hladoví hráči, kteří chtějí hrát. Máme pětadvacet, sedmadvacet vyrovnaných kluků. Každopádně jsme moc rádi, že se nikdo nevykartoval a trenér Priske má k dispozici kompletní mančaft.“