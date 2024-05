Priske o svém know-how: Stresu se nezbavíte. Zlom ve Spartě po Vikingu

Na konci května 2022 podepsal svůj první kontrakt se Spartou. Když mělo přijít na úvodní řeč před kabinou, nenastal žádný plamenný motivační projev. I proto, že vzhledem k reprezentačním povinnostem hleděl Brian Priske do očí zhruba jen půlce sestavy. „Byla to jednoduchá řeč. Řekl jsem hráčům, jak pracuji, jak bude vypadat jejich den, co vyžaduji. Nic světoborného,“ vzpomínal kouč na konferenci, když popisoval část své trenérské odyseje.

Když skončil jako hráč v roce 2011, nechtěl přitom o fotbale slyšet. Dost bylo spaní v hotelech a trávení času na tréninku, jakýkoliv návrat v roli kouče odmítal. Toto nastavení ale trvalo pouhý půlrok, dostal totiž telefonát od Stala Solbakkena, aby se stal jeho asistentem v Midtjyllandu. „Chtěl jsem hned na nejvyšší level, nechtěl jsem se učit u mládežnických kategorií. Respektuji je, ale potřebná trpělivost není má nejsilnější stránka,“ podotkl Priske.

I vzhledem k nevelkým zkušenostem se Dán vyhýbá dotazům, jakým zázračným receptem změnil Spartu v mašinu na vítězství. „Dobrá otázka, ale nevím,“ krčil rameny. Přesto něco ze svého know-how odhalil. První složkou je „mindfulness“ – pojem překládaný do češtiny jako plné uvědomění, tedy schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku.

„Pokud hledáte způsob, jak se vyhnout ve fotbale stresu, nenajdete ho. Stres je tu vždy. Ale snažím se ho zbytečně nenavyšovat. Nečtu média nebo názory fanoušků, protože pravdu o týmu znám jen já,“ líčil.

„Nepřemýšlím měsíce dopředu. Mindfulness je skvělý nástroj, se kterým se snažím hodně pracovat už od dob Midtjyllandu. Už když jsem si dělal licenci, studoval jsem, jak se fotbalisté na hřišti rozhodují. A velkou roli v tom hraje hladina stresu, který k fotbalu prostě patří. Fakt je takový, že pokud ten stres redukujete o pět či deset procent, rozhodování hráčů bude lepší. Sám cítím, že mám někdy přetížený mozek,“ popsal Priske.

Tato praktika ho provází nejen při přípravě a koučování, ale i při přemýšlení o kariéře. Se Spartou dánský kouč nedávno podepsal nový kontrakt, ačkoliv si jeho úspěchů už všímají další evropské kluby. „Hodně věcí se snažím plánovat, ale kariéra je možná jediná věc, kterou neplánuji vůbec. Ono to ani ve fotbale moc nejde, protože nemůžete plánovat výhry, které obvykle znamenají, že o vás někdo stojí. Kdybych myslel na to, že chci například za pár let koučovat Liverpool nebo Manchester United, ztratil bych soustředění na to, co se děje teď.“

Priske následně popsal další aspekty, co ve Spartě vyžaduje – osobnosti lídrů v kabině, efektivní práci s daty a tvrdou práci. Tím se nakonec vrátil k tomu, co se toho osudného léta 2022 na Letné změnilo.

„Když jste velkým klubem a prohráváte devět let v řadě, není divu, že po každém neúspěchu začnou fanoušci i lidé uvnitř klubu pochybovat. Při prohrách je těžké táhnout za jeden provaz. Když jsme prohráli na Vikingu, viděl jsem, jak byla kabina rozdělená. Od té doby jsme na tom začali pracovat,“ vzpomněl na brzké vyřazení z předkola Evropské ligy.

Poté, co opustil konferenční místnost, prohodil pár slov s novináři a opět přepnul mysl do aktuálního dění. Koncept „mindfullness“ teď potřebuje využít víc než kdy dřív, derby bude pro Spartu naprosto klíčové. „Není pochyb o tom, že si půjdeme za výhrou,“ usmál se trenér.

O ČEM BRIAN PRISKE PROMLUVIL:

O práci s mládeží

„Výchova mladých českých hráčů pro mě znamená hodně. I Midtjylland stál na mládeži. Když jsem přišel do Sparty, A tým, B tým a akademie byly trochu oddělené. Za dva roky, především od zimy, jsme udělali velký pokrok, protože se Luboš Loučka stal trenérem béčka. Nyní hraje áčko, béčko i dorost stejným stylem. Jsem zodpovědný za A tým, ale chci být zodpovědný i za to, co se děje na nižších patrech. Chci vidět hráče z naší akademie, jak se stanou hvězdy našeho áčka. Pak to znamená, že Tomáš Rosický nemusí tolik nakupovat. Třeba jen klíčové hráče jako Birmančevič.“

O rozdílech mezi Čechy a Dány

„Rozhodně nejsme stejní. Ale ačkoliv slýchám od Čechů někdy opak, musím říct, že lidé jsou tu velmi pracovití, alespoň na Spartě to tak je. Nejvíc mě ale příjemně překvapila společenská mentalita kabiny. Hráči spolu chtějí trávit hodně času. Chtějí si na konci soustředění dát týmovou večeři, možná i trochu piva. Mohl bych být striktní kouč a říct, že takhle to nebude. Ale čeho bych tím docílil? Vím, že mi to splatí. A když to srovnám s mou hráčskou kariérou, není to nic hrozného. My se tehdy nezastavili u tří piv, šli jsme na doraz.“

O vztazích s hráči

„Musíte k nim mít blízko, abyste věděli, co se děje v jejich životě. Má to přece jen nakonec velký vliv na výkony. Snažím se ohledně toho být hodně všímavý. Sleduji například všechny hráče na Instagramu. Ne abych je kontroloval, ale abych věděl, co dělají ve svém životě a pak si s nimi o tom popovídal. Kde byli na dovolené, co mají za zájmy. Život není jen fotbal, jsou to především lidé.“