Jsem hovado, kál se Holoubek po klíčové výhře. Tohle je play off!

Byl to beton, nikdo z hostů to nepopíral. Ale byl to úspěšný beton! Mladá Boleslav se díky odpovědnému přístupu i kupě štěstí v Ostravě probránila k výhře 1:0, která ji v tabulce posunula na čtvrté místo právě před Slezany. Jinak řečeno: teď už mají účast v předkole Konferenční ligy ve svých rukou Středočeši. Rozpory ve vedení klubu? Ve Vítkovicích nic poznat nebylo, na VIP tribuně vedle sebe usedlo trio David Trunda, Josef Dufek, Jakub Dovalil. A vidělo, jak Holoubkův mančaft slaví tři body. „Jsem na kluky hrdý,“ cenil si třiačtyřicetiletý trenér vítězů.

Jste čtvrtí, takže sobotní plán splněn

„Ty jo... Nejdřív jsme splnili účast v šestce, teď se zase otevírají nějaké možnosti směrem nahoru. Jsme pokorní, pracujeme. Uvidíme, co přinesou další zápasy.“

V Ostravě jste se způsobem hry totálně přizpůsobili výsledku?

„Dobrej dotaz. Šli jsme do toho, že je tohle play off zápas na jeden výsledek. A jsem moc rád, že hráči k tomu přistoupili tímhle způsobem. Řešili jsme to celý týden v tréninku. Sami vycítili, že tento způsob hry by mohl být pro Baník obtížný. Pak samozřejmě musíš mít i trošku štěstí a vstřelit nějaký gól. Ten jsme dali.“

A pak to vzadu zavřeli jako hokejový Třinec...

„Bránilo se dobře, zodpovědně. Hodně střel jsme zblokovali, ale měl jsem z toho bezpečný pocit. Věděl jsem, že soupeř se do nás nemůže dostat. I když trenér Hapal skvěle vystřídal a dal do hry výborné útočné hráče, dokázali jsme si s tím poradit. Jsem hrdý na tým, jak to na tak horké půdě zvládl.“

Ani Ewerton tentokrát nebyl tak nebezpečný, že?

„Dominik Kostka si s ním poradil výborně, byl dobře nastavený na práci, která ho čeká. Vycházelo i zdvojování. Byl to opravdu týmový výkon, ze kterého asi nemůžeme nikoho vypíchnout. Dělá mi strašně dobře, že jsem z kluků cítil odhodlání a touhu uspět.“

Baník - Mladá Boleslav: Šín v jasné tutovce trefil Mikulce Video se připravuje ...

Ale šancí domácí měli dost...

„Jo, párkrát ve mně hrklo...“

Proto ta žlutá karta na konci pro vás za kopnutí balonu na hřiště?

„To se nedělá, není to můj styl. Hned co jsem kopl do míče, uvědomil jsem si, že jsem hovado. Není to sportovní, omlouvám se za to. Nevím, asi se mi střetly myšlenky...“

Nepřelije se teď tlak na vás, když klíčovou čtvrtou příčku už držíte vy?

„Jako že se to otočí, jo?“

Psychika může hrát roli.

„Uvidíme, tenhle tým si ještě neprošel něčím takovým. Máme sice zkušené hráče, ale neprošli si tlakem, že by byli někde takhle nahoře. Bude zajímavé sledovat, jak se s tím vypořádáme my v realizačním týmu i hráči. Z kluků cítím, že jsou dobře nastavení. Ale víte, jak to je... V úterý po další pozápasové tiskovce si můžeme říkat, že jsme třeba tak nastavení dobře nebyli. Fotbal je ve vlnách.“

Čekají vás teď dva zápasy doma, ale není to vlastně vzhledem k vyrovnanosti jedno, kde hrajete?

„Souhlasím, tohle je skvělej point. Doma je to možná výhoda v tom, že nikam nemusíš cestovat. Ale tedy se hrálo skvěle, přišli výborní fanoušci. Domácí jak dobývali, tak lidi začali být netrpěliví. Byl bych rád, kdyby i nás přišli fanoušci příště podpořit.“