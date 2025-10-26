Mladíci Sparty porazili Žižkov. Řezníček zachraňoval Příbram, Ústí smetlo béčko Baníku
Program 14. kola Chance Národní Ligy je v plném proudu. Jakub Řezníček druhou brankou v druholigové sezoně zachránil Příbrami bod za remízu 1:1 s Chrudimí. Rezerva ostravského Baníku padla vysoko 1:4 na půdě Ústí nad Labem, béčko Slavie si z Tábora veze bod. Vedoucí Zbrojovka chce body z Vlašimi, sledujte zápas ONLINE na iSportu.
Ústečtí si připomněli vydařený vstup do sezony a po šesti soutěžních zápasech bez výhry opět naplno bodovali. Hrdinou zápasu byl belgický útočník Idumbo, který vstřelil dva góly. V nastaveném čase prvního poločasu si za stavu 1:1 připsal vítěznou trefu a po přestávce přidal druhou. Jasnou výhru ještě podtrhl Richter.
České Budějovice vyhrály díky jediné brance, o kterou se v 18. minutě postaral pohotovou dorážkou záložník Vaníček. Jihočeši se udrželi na vítězné vlně. Naopak Prostějov prohrál třikrát po sobě a na plný bodový zisk čeká už čtyři zápasy.
Táborsko šlo do zápasu s třemi výhrami v zádech a šňůrou devíti zápasů bez porážky. V prvním poločase ale Jihočeši ani jednou nevystřelili na bránu a sami inkasovali z přímého kopu. Devatenáctiletý slávistický útočník Pikolon se pátým gólem v sezoně osamostatnil v čele týmové statistiky. O vyrovnání a udržení série neporazitelnosti se postaral v 75. minutě střídající Varačka.
Také v Příbrami vedli hosté, po necelé hodině hry se počtvrté v ročníku trefil chrudimský záložník Kaulfus. V 89. minutě ale zařídil remízu mezi týmy ze středu tabulky člen Klubu ligových kanonýrů Řezníček.
Žižkov byl v zápise vedený jako hostující tým, sparťanská rezerva ale hraje domácí zápasy právě na stadionu Viktorie. Oba góly padly v úvodním dějství hlavou. Nejprve se v 10. minutě prosadil Penxa a krátce před pauzou zvýšil Mokrovics. Sparta B ovládla malé pražské derby potřetí z posledních čtyř případů, tentokrát 2:0.
V Kroměříži mohli hosté z Vysočiny v závěru rozhodnout, ale Čermák v 82. minutě z penalty nařízené za ruku ztroskotal na brankáři Muchovi. Jihlava se ani na druhý pokus po příchodu kouče Lercha nedočkala výhry a od posledního místa ji stále dělí tři body. Kroměříž ziskem bodu navázala na dvě předchozí vítězství a tabulku uzavírá za Vlašimí už jen kvůli horšímu skóre.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|13
|10
|2
|1
|31:11
|32
|2
Táborsko
|14
|10
|2
|2
|31:12
|32
|3
Opava
|13
|6
|6
|1
|21:10
|24
|4
Artis
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|5
Žižkov
|14
|7
|2
|5
|19:21
|23
|6
Ústí
|14
|6
|3
|5
|27:21
|21
|7
Slavia B
|14
|6
|2
|6
|24:15
|20
|8
Příbram
|14
|6
|2
|6
|14:21
|20
|9
Baník B
|14
|5
|3
|6
|23:23
|18
|10
Č. Budějovice
|14
|5
|2
|7
|13:22
|17
|11
Chrudim
|14
|3
|6
|5
|17:26
|15
|12
Sparta B
|14
|5
|0
|9
|12:27
|15
|13
Prostějov
|14
|4
|2
|8
|15:21
|14
|14
Jihlava
|14
|3
|4
|7
|13:18
|13
|15
Vlašim
|13
|2
|4
|7
|15:19
|10
|16
Kroměříž
|14
|3
|1
|10
|11:25
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup