Holeš po derby: Konkurenty musíme porážet. Titul rozhodnutý není, ale…

Je o titulu rozhodnuto?

„Není, dokud to je stále matematicky možné. Ale čtyřbodový náskok Sparty je komfortní. Museli jsme tu vyhrát, abychom na ni vytvořili tlak, ale teď je ve velmi komfortní pozici.“

Co vidíte jako hlavní důvody toho, že se vám tu opět nepodařilo uspět?

„Jednoznačně proměňování šancí. Po vyloučení už to bylo prakticky na jednu bránu a vytvořili jsme si tři nebo čtyři super možnosti. Kdybychom šli do vedení 1:0, určitě tady vyhrajeme. Po vyloučení jsme měli zápas skvěle připravený, bohužel se nám to nepovedlo.“

Jak změnila obraz hry červená karta?

„Jednoznačně to změnila. Sparta už se soustředila na bránění a čekala na brejky. Od nás to bylo dobývání a snaha se prosadit ve vápně. Víme, že tam má Sparta silné soubojové hráče, dařilo se jim vyndavat spoustu centrů.“

Jak jste se na Spartu chystali? Mysleli jste, že bude hrát podobně jako před rokem?

„Nemysleli jsme si, že bude defenzivní. Měli před utkáním čtyřbodový náskok, takže neměli důvod tolik bránit. Kdyby dali gól, utkání už pro nás bude hodně těžké. Čekali jsme, že budou hrát tu svou klasiku, což se stalo.“

Byl to do jisté míry souboj gólmanů? Staněk i Vindahl si připsali výborné zákroky…

„Máte pravdu, sešly se dva výborné týmy. V první půli měla více možností Sparta a Jindra Staněk nás podržel. Díky němu jsme šli do druhé půle za remízového stavu. A pak brankář soupeře vychytal naše šance. Zápas rozhodně víc patřil gólmanům než střelcům.“

Třetí ligové derby, třetí remíza. Nefrustruje vás to?

„Je to problém. Abychom udělali titul, musíme naše konkurenty porážet a v této sezoně se nám to ani jednou nepodařilo. Kdyby se to povedlo, jdeme i do nadstavby v jiné pozici. I to je jeden z důvodů, proč teď ztrácíme čtyři body. Dříve jsme své soupeře jako Plzeň a Spartu dokázali porážet, teď se to nedaří.“

Protočili se vám v obraně parťáci, střídal Igoh Ogbu, pak i David Zima. Jaký byl důvod? To asi není úplně ideální…

„Je to nepříjemnost, protože vyplýtváme střídání, která si můžeme použít na hráče směrem nahoru. Další věc je, že oba měli ke střídání nějaké zdravotní důvody. Není ideální sahat do obrany a hlavně musíme doufat, že budou oba v pohodě. Každý zápas je o všechno a my je budeme potřebovat.“