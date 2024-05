Táborský, Komličenko, Júsuf. Boleslav opět zmrazila Ostravu, úspěšné béčko

Škodovku na Bazalech momentálně raději neparkujte, šlo by o zbytečnou provokaci... Prokletý soupeř z Mladé Boleslavi může Baník opět připravit o úspěch. Před čtrnácti lety o titul, před pěti o Evropskou ligu, nyní možná o Konferenční ligu. Výhra 1:0 v Ostravě posunula Holoubkův mančaft právě před Slezany, kterým nepomohl ani návrat strategicky šetřených opor do základní sestavy.

Ivo Táborský, Nikolaj Komličenko a nejčerstvěji Júsuf. Trio útočníků v mladoboleslavském dresu způsobilo ostravským fanouškům velká mrzení.

Naposledy Bahrajnec už ve třetí minutě. Byla to jediná vážnější situace hostů v útočném vápně, stačilo to na tři body. A zejména na skok na čtvrté (evropské) místo. O to šlo v souboji nevyzpytatelných týmů především.

„Brali jsme to za play off zápas na jeden výsledek,“ zdůvodňoval velmi defenzivní a pasivní způsob hry kouč vítězů David Holoubek.

Člověk by vzhledem ke spoustě zajímavých ofenzivních hráčů v jeho kádru asi čekal větší zábavu, ale ukázaná – v tomto případě skóre a tabulka – platí. Navíc nelze opomenout fakt, kolik obránci zblokovali střel a jak si zdvojující beci poradili s Ewertonem.

Brazilec byl odpočinutý, stejně jako Jiří Boula, David Buchta a Patrick Kpozo minule proti Slavii nenastoupil. Ewerton z důvodu smluvního, neb patří „sešívaným“, zbylé trio kvůli hrozící čtvrté žluté kartě a stopce.

Tah, chcete-li risk, se trenéru Pavlu Hapalovi nepovedl. Ani v Edenu, kde Baník s náhradníky schytal trapný debakl 0:5, ani ve Vítkovicích v možná klíčové bitvě sezony. Nula gólů, nula bodů.

„Pro nás to karma není,“ bránil se, když dostal dotaz, zda si týden staré rozhodnutí zpětně nevyčítá. „My jsme takhle byli nachystaní, připravení, bohužel to výsledkově nevyšlo. Jestli to vy berete za karmu, tak já nevím… Já samozřejmě na štěstí ve fotbale věřím, ale my jsme proti Boleslavi mohli hrát se všemi hráči, jak jsme chtěli. Bohužel se nám to nepovedlo,“ dodal.

„All-in“ sázka na jeden duel vyšla vniveč. Po víkendu už FCB nemá čtyřku ve vlastních rukou. Přitom i bod by byl v sobotu v kontextu uhájení pozice ve finále zlatý...

Takhle budou muset Slezané ve zbývajících třech duelech nahrát o dva punkty víc než Bolka. Totožný bodový zisk po všech pěti kolech by je po nadstavbě vrátil na čtvrtý flek díky lepšímu umístění v základní části. Tento týden se představí na Spartě a v Plzni.

„Pořád máme před sebou tři zápasy. A když je vyhrajeme... Nevěřím, že Boleslav všechny tři vyhraje,“ počítal nahlas útočník Filip Kubala, jenž spálil dvě tutovky.

„V úterý nás čeká velmi důležité utkání se Slováckem, na které se maximálně připravíme. Doufám, že když to zvládneme, tak bude pro Baník hodně těžké, aby nás přeskočil,“ kontroval kapitán soupeře Ondřej Karafiát.

Paradoxně tak Ostravě dělá nyní největší radost třetiligové béčko, které míří za postupem do F:NL. Tam se vystřídá s padajícím spřáteleným klubem z Kroměříže, kde již pár hráčů Baníku v této sezoně hostuje a sbírá druholigové zkušenosti. Alespoň dílčí veselí pro majitele Václava Brabce.