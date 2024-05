Nejšílenější moment sezony zadupal Dynamo. Hlavatý vystrčil drápy

Matador Pavel Černý narazil míč Michalovi Hlavatému, jednoznačnému muži zápasu. Lídr Pardubic vypálil, Dávid Šípoš předvedl velmi dobrý zákrok. Balon se po něm odrazil do výšky, padal směrem k brankové čáře.

Šípoš byl nachystán ho „zalepit“. Jenže v tom do něj vlétl Florent Poulolo, stoper hostující z Mladé Boleslavi. Pro upřesnění: v tuto chvíli hráč Českých Budějovic, nikoli Pardubic. Gólmana paralyzoval, spolu tak nějak dostali bílou kouli za čáru. Vlastní branka byla nakonec připsána Poulolovi.

V anketě o nejšílenější moment ročníku musí tahle chvíle atakovat špici, spíše by se na ni měla vyhoupnout.

„Není prostor na to někoho kritizovat. Naopak, po zápase jsme měli v kabině motivační proslov. Neděláme z toho tragédii, po pěti zápasech, které jsme zvládli, přišla porážka,“ netrhal hlavy trenér Jiří Lerch. „Ale máte pravdu, řežeme si větev pod sebou těmito hrubými chybami. Bohužel,“ litoval.

Kolega Radoslav Kováč s ním soucítil. Samozřejmě byl potěšený výhrou, přesto říkal: „Je mi až líto, když se tohle stane. My jsme také dostali spoustu blbých gólů. Myslím, že šlo o komunikaci.“

Bylo to tak. Poulolo šel do akce úplně zbytečně, Dynamo bylo v ten moment v klidu. Vlastně nic se nemohlo udát. Ale stalo se. Hosté se pak ještě pokusili zvrátit černý osud dotazem k rozhodčímu Karlu Roučkovi. Reklamovali, že kdosi z domácích do obránce strčil, načež on vrazil do gólmana. Byl to holý nesmysl, jen zoufalá snaha.

„I sudí mi říkal, že u něj daleko nikdo nebyl,“ vykládal pak střelec Hlavatý. Zápas si pardubický šikula, o nějž je interes na věhlasnějších adresách vzal vlastně pro sebe. U bizarního gólu takříkajíc asistoval, další dva dal sám. Úvodní v nastavení první půle, druhou pár minut před koncem. „Na takový zápas jsem čekal snad dva roky,“ připomněl pak, že přes poutavé výkony jsou jeho čísla nuzná.

„Míša, když bylo nejvíc potřeba, vytasil svoje drápy a konečně udělal zápas sám. Ne sám, samozřejmě jsme tým, ale bylo to prostě hlavně o něm,“ velebil svěřence Kováč. „Nabrousil mi je trenér, pořád mi říká, abych dával góly. Snad ještě nabroušené vydrží,“ doufal běhavý záložník.

Pro Pardubice je vítězství (druhé v řadě doma) zásadní. Na Dynamo mají náskok sedmi bodů, jsou blízko tomu, aby se vyhnuly baráži. V příštím kole jedou do Jablonce, Jihočeši k dalšímu duelu o život do Zlína.