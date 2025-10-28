Předplatné

ONLINE: Sparta - Bohemians. Ligová dohrávka, vrátí se domácí do čela soutěže?

Fotbalisté Sparty se radují z gólu
Fotbalisté Sparty se radují z góluZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Fotbalisté Sparty a Bohemians 1905 stojí proti sobě v dohrávce 13. kola Chance Ligy. Pokud Letenští v pražském derby udrží domácí neporazitelnost v sezoně, vrátí se do čela tabulky před Jablonec, v případě vítězství odskočí už na rozdíl tří bodů obhájci titulu Slavii. Celek z Ďolíčku zvítězil v jediném z posledních 36 vzájemných ligových soubojů, jak to dopadne tentokrát? Sledujte ONLINE přenos duelu na iSportu.

--
#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Slavia1376022:827
3Sparta1283123:1127
4Plzeň1364323:1322
5Olomouc1355310:720
6Zlín1355316:1420
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

