Vašulína chválil nejen Horejš. Střelec: Na angažmá ve Slavii bych si věřil

Dvakrát práskl levačkou za šestnáctkou do balonu, dvakrát překonal olomouckého brankáře Tadeáše Stoppena. Nejdříve doma v Hradci Králové, tehdy rána zapadla na přední tyč, pak i na Hané, tentokrát na zadní. Daniel Vašulín je v kurzu. Střeleckém i mediálním. Zájem Slavie (i Plzně) pětadvacetiletému útočníkovi evidentně nijak hlavu nemotá. „Něco se ke mně samozřejmě dostane, ale chci pomoct Hradci k postupu do předkola Konferenční ligy,“ usmíval se po postupu do finále.

Sedmou trefou vyrovnal své loňské ligové maximum a dostal Sigmy krátce před prvním poločasem do kolen. Daniel Vašulín je zkrátka v laufu. Nepotřebuje tutovky na vstřelení branky, víceméně si je momentálně vytváří sám. Poslední dvě proti Hanákům byly jak přes kopírák – a moc krásné.

Forvard vysoký 195 centimetrů tak odpověděl kritikům, kteří se začali zájmu Slavie o jeho služby vysmívat. Východočeská ofenziva na něm momentálně stojí, sedlo si ale celé trio i s nestárnoucím Václavem Pilařem, který se na Andrově stadionu trefil možná ještě krásněji, a Petrem Julišem.

Že by měl Vašulín z jednání mezi kluby a všemožných mediálních spekulací zamotanou hlavu? Rozhodně to tak nevypadalo. Na hřišti ani na tiskovce.

„Vůbec jsem to s ním neřešil, jen jsem mu řekl, ať dá branku. Soustředí se na Hradec. Uvidíme, co bude, jak budeme reagovat. Nemá cenu se teď o tom bavit. Jestli odejde, oslabení to bude velké. To ale k tomu patří,“ smířlivě komentoval kouč David Horejš.

„A jestli na Slavii má? Asi ho kvůli něčemu chce. Má spoustu silných stránek, umí se díky dobré koncovce prosadit. Čekal by ho zase jiný způsob hry. Za sebe říkám, že mu přeju to nejlepší, ale samozřejmě bych byl moc rád, kdyby zůstal,“ dodal muž, jenž samozřejmě žádá náhradu.

Saňák ho také ocenil

Když Horejš odcházel z tiskového centra, rozesmátě vyzval redaktora iSport.cz, aby se Vašulína taky zeptal na dotaz, zda má Vašulín kvalitu na angažmá v Edenu.

Takže? „Byla by to obrovská motivace, výzva. Samozřejmě bych si věřil,“ odpověděl se sympatickým sebevědomím fotbalista. „Smlouvu mám, chci dostat Hradec po třiceti letech do Evropy a lidi na Malšák, ale fotbal dělám, abych se posunoval do top klubů. Ať už v Česku nebo zahraničí.“

I podle olomouckého trenéra Jiřího Saňáka by Vašulín mohl udělat krok výš. „Už tehdy když hrával Hradec domácí zápasy v Boleslavi a vyšel prvně nějaký zájem najevo, jsem se tomu nedivil. Vysoký, silný, pracovitý hráč. Chvíli měl pech v koncovce, ale zájem ve vyšších sférách ligy mě nepřekvapuje.“

„V prvním poločase byl neviditelný, ale pak dal gól a celé se to otočilo. Najednou byl v soubojích, byl vidět, cítit. Pak už byl hodně nepříjemný,“ uznal i stoper Sigmy Jakub Pokorný.

Každopádně finále mezi Hradcem Králové a Teplicemi bude stoprocentně bedlivě sledovat Jindřich Trpišovský. Zajímat ho budou pochopitelně devítky: Vašulín vs. Daniel Fila. Velmi podobní hroťáci s dynamitem v levé noze a urostlou postavou svedou minisouboj ještě pár týdnů před tím, než se oba možná sejdou v Edenu na startu letní přípravy.