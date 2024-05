Priske měl narozeniny: Nejlepší tým, co jsem vedl. Možné oslavy po hokeji

Nad Letou se už prohnal ohňostroj. Nebyl ještě mistrovský. I když Sparta po úterní výhře nad Baníkem (2:1) přiskočila k titulu na doraz. Trenér Brian Priske prožil dvojitou radost. V den utkání s ostravským celkem oslavil 47. narozeniny. Od kotle si převzal dárek, zaplněný stadion mu aplaudoval. „Něco takového už znovu asi nezažiju,“ přiznal dánský kouč, jenž na tiskové konferenci ocenil sportovního ředitele Tomáše Rosického. A co bude dělat ve středu, kdy by zaváhání Slavie proti Plzni přiválo Ladislavu Krejčímu a spol. do náruče ligovou trofej?

Zažil jste někdy lepší narozeninovou oslavu?

„Ne, nemyslím si. Nejsem si jistý, jestli najdu slova, abych vyjádřil respekt fanouškům a hráčům. Tedy hlavně hráčům. Byli skvělí. Je to nejlepší skupina kluků, se kterou jsem měl možnost v kariéře pracovat. Je neuvěřitelné, co se dělo v kabině před i po zápase. Současně nevím, jak poděkovat fanouškům. Tohle si budu pamatovat dlouho.“

Máte velmi blízko k titulu. Co budete ve středu dělat?

„Budeme mít kvalitní trénink s hráči a pak vyrazíme spolu s klukama a realizačním týmem na zápas mezi Českem a Dánskem v O2 aréně. Když jsem viděl, jak jsme dnes přistoupili k utkání s Norskem, ušetřili jsme nějaké síly. Těším se na to. Bude to pro mě první příležitost, abych se podíval na takový zápas. Pak se trochu prospím.“

K výhře nad Baníkem vás dotlačil dvougólový Veljko Birmančevič. Čekal jste, že bude v české lize tak dominantní?

„Když Tomáš Rosický poprvé zmínil jeho jméno, měli jsme hned pocit, že je to hráč, který nám může pomoct. Věděli jsme, že jeho styl hry je agresivní, že se nebojí situací ve vápně a soubojů jeden na jednoho. Z angažmá v Malmö jsme věděli, že také umí střílet góly. Ale platilo pro něj to, co pro všechny. Musel se ukázat a adaptovat, což zvládl. Pochopil, jak chceme hrát, což ukazuje na vysokém levelu. Věřím, že současně dáte kredit Tomáši Rosickému za to, že nachází dobré hráče.“

Tím je i Peter Vindahl. Dřív chyboval, nyní je ovšem jistotou. Našel byste moment, kdy se to zlomilo?

„Takhle to nevidím. Je normální, že hráči v sezoně dělají chyby, což platí i pro gólmany. Ale Peter odvádí výkony na vysokém levelu celou sezonu. Je pro nás klíčem k úspěchu jako Matěj Kovář v minulé sezoně. Správně podrží balon a rozhodne se, jestli rozehraje krátký, nebo dlouhý míč. Předvedl se dobře v lize i v Evropě. Ale chci zmínit i Vojtu Vorla, všichni na sebe tlačí a vytváří si konkurenci. Jsem spokojený s tím, jaké máme gólmany.“

Zápas s Baníkem se ve druhé půli zkomplikoval. Čekal jste to?

„Během prvního poločasu jsem nebyl úplně klidný, protože Baník je dobrý tým, má dobré a mladé hráče. Jde možná o nejlepší tým v přechodové hře. Proto jsme se potřebovali soustředit a být připravení na nejhorší scénář. Věděli jsme, že nás mohou potrestat v sekundě. Nemyslel jsem si, že to bude snadné utkání.“

V sestavě jste udělal šest změn. Zaujal vás někdo z nových hráčů?

„To je dobrá otázka. Bylo tam několik dobrých výkonů. Jsem rád, že jsem viděl Markuse (Solbakkena) a Sáďu (Lukáše Sadílka) uprostřed pospolu. Líbilo se mi, jak spolupracovali. Dlouho drželi tým pohromadě. Pak Jarda Zelený dlouho nehrál a podal v mnoha aspektech výkon na vysoké úrovni. Ale všichni kluci odvedli dobrou práci. Není lehké odehrát takový zápas. Všichni si uvědomovali tlak, jak bylo důležité tento zápas vyhrát. Připomnělo mi to utkání s Bohemians vloni ve stejné fázi sezony. Dnes jsme ovšem podali o moc lepší výkon.“

V tomto ročníku dohrál Kaan Kairinen, který v derby utrpěl zlomeninu nohy a je po operaci. Velká ztráta?

„Jsme s Kaanem, hodně na něj myslíme. V neděli byl na operaci a tyhle dny jsou pro něj z lidského hlediska opravdu těžké. Poznamenalo ho to. Řekl jsem mu, ať si uvědomí, co v tomto ročníku dokázal. Odehrál přes padesát zápasů za Spartu a národní tým. Byl skvělý. Rozumím, že chce být součástí týmu až do konce sezony. To se bohužel nestane. Na druhou stranu může být hrdý, co dokázal a jak nám pomohl. Musí se soustředit na rehabilitaci. Věřím, že se vrátí silnější. Ale bude pořád s týmem. Tohle je holt součást fotbalu. Hráči jsou připravení za něj zaskočit.“