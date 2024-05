Náhrada za Nováka? Olomouc je blízko posile, obránce naštval konkurenci

Sigma, ač stále neví, jestli se nezmění její vlastnická struktura a kdo bude jejím trenérem, je podle informací iSport.cz blízko získání první letní posily. Měl by se jí stát jednatřicetiletý obránce Michal Leibl, jemuž končí smlouva v Hradci Králové. Přestože to během jara dlouho vypadalo, že zamíří zpátky domů do Teplic, aktuálně je favoritem na podpis kontraktu Olomouc.