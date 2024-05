Trpišovský věří v titul: Oscarova čirá radost. Bořil? Strašně vážné zranění

Měl jste strach o Bořila, že dohrával derby s vážným zraněním?

„Samozřejmě v tu chvíli jsme nevěděli, že je zranění natolik vážné. Když přišel po zápase na lavičku, viděl jsem jamku v obličeji. Ukazuje to na jeho naturel. Dnes jsme všichni apelovali na to, aby Bóřova absence neměla dopad na vůdcovství v týmu. Před rokem v létě bylo strašných pochybností, jestli se vůbec může vrátit. To, co zvládl v derby - výkonnostně a emočně utáhnout tým a že zápas ještě dohrál… Po zápase mi říkal, že nevidí na levé oko. Z jeho přístupu si ostatní musejí vzít příklad a v některých zápasech v sezoně nám to chybělo. On ukazuje cestu a když to vidí hráči na lavičce a na hřišti, potřebují hráče, za kterým jdou a ke kterému vzhlížejí a který je schopný obětovat se za výsledek.“

Přitom už za Slavii málem nehrál.

„Mám pro něj jen slova obdivu. Loni sotva chodil, měl železo v noze, hrál třetí ligu a měl tam logicky problémy. Jsem strašně rád, že nás v dvou letních kempech přesvědčil, že s ním musíme počítat. Mám z něj radost, ale smutek z toho, co se mu stalo. Zranění bylo strašně vážné a nedokážu si představit nikoho jiného, kdo by dohrál zápas s tím, co měl. Věděl, že máme vystřídáno a chtěl ten zápas zlomit. Když jsem si pouštěl posledních osm minut, do čeho chodil s tímto zraněním, tak je to taková mentalita, která nám v některých zápasech chyběla.“

Nebyl to ale jen on, o koho jste měl strach kvůli zdravotním důvodům. Jak to, že nakonec nastoupili hráči, u kterých jste to nečekali?

„Nebyla to jednoduchá situace. Zima absolvoval vyšetření, měli jsme na stoperu v jedné chvíli jen Vlčka. A včera ráno volal, že má horečky, byl u doktora vyšetření a věděli jsme, že jsme přišli i o něj. Naštěstí Ogbu absolvoval veškerá vyšetření a byl v pořádku. A u Zimy sono potvrdilo, že to není žádná trhlina. Ani Masopustova výkonnost v poslední době nebyla taková, ale dnes nám hodně pomohl v zápase dostávat se z presinku. Plzeň chodila někdy v pětici hráčů zavírat nám pětici hráčů, které máme dole, a on nás z toho několikrát dobře dostal.“

Co Chytil a jeho loket?

„Má ode mě obrovský obdiv. Má v každém tréninku zazipovaný loket, doktorka říkala, že je to neuvěřitelné, protože má vážné zranění. I v tréninkách se stavěl tak, že nechce jít do souboje, takže jsem o to měl strach a řešili jsme, jestli do toho půjdeme nebo ne. Ale nechal si to zavázat a chtěl jít hrát. A to jsou dobré zprávy pro tým, přístup kluků je fajn, učí se obětovat pro klub a pro tým.“

Bylo právě větší nasazení hlavní příčinou vaší výhry?

„Do zápasu se nám podařilo dobře a aktivně vstoupit. Z první hezké akce jsme se dostali do vedení a vzápětí to byla Oscarshow. Dvěma kousky nás dostal do zápasu, celkově se nám dařilo dobře dostupovat soupeře nahoře a pracovat i s druhými míči, které vypadávaly ať už při zakládání či presinku. Z toho jsme se dostávali rychle nahoru. Celkově to byl otevřenější zápas než v minulosti i díky brzkému gólu, pak chodilo z obou stran hodně prostorových míčů za obranu.“

Čím to, že se vám podařilo konečně podařit velkého soupeře? Zlepšili jste přístup?

„Letos jsme nevyhráli ještě ani jeden velký zápas a myslím, že celkově nám pomohl gól po hezké akci. Hráči vědí, že je čeká těžký náročný zápas. Plzeň předvádí skvělé výkony, viděl jsem její nebezpečnou sestavu a klobouk dolů. Počet bodů by jim v jiných sezonách stačil na boj o titul. Dnes tomu pomohla i otevřenost zápasu, ty předchozí byly dost sešněrované. S míčem jsme byli všude včas. Pouštěli jsme si minulé dva zápasy a když pustíte Plzeň do komfortu, kdy se roztáhne po hřišti a pak moc nekazí a je těžké jí odebírat balon, musíte dostupovat v první fázi. Musíte mít silné hráče při standardkách a vyrovnat se jim, v české lize je to základ každého zápasu.“

Byl pro vás Oscarův gól jeden z nejemotivnějších okamžiků sezony?

„Rozhodně byl nejpřekvapivější. Vidíme hráče každý den na tréninku a vidíme jejich silné a slabé stránky. Když Oscar střílí z této situace, modlím se, aby nebyl brejk na druhou stranu a netrefil prvního hráče před sebou. Ale musím říct, že předevčírem jsme měli cvičení, kdy mu to neuvěřitelně padalo a trefoval to. Říkal jsem mu na hřišti, že je to nejhezčí střela, kterou jsem od něj za pět let viděl levou nohou, protože na Fenerbahce se trefil pravou. Nejdřív jsem viděl i jeho překvapení, protože v první fázi byl nejpřekvapenější ze všech, čirá radost v jeho tváři byla nádhera. Věděl jsem, že to byla klasická ukázka toho, kdy ani nevěděl, jak gól slavit.“

A jak ho tedy prožíval?

„Byl takový roztomilý a emočně ho to odvázalo, protože po zápase jsem ho poprvé i jsem ho slyšel mluvit hlasitě v kabině přede všemi. Měl jsem za něj hroznou radost, protože si ho někdy i dobírám za ty situace, někdy vážně, někdy ze srandy, takže mám radost, že ho můžu i pochválit. Řeknu upřímně, že ani při nápřahu jsem nečekal, že to bude gól. Vidíte, kdo střílí a víte, že někdo má velkou šanci, a někdo 0,01procentní. Zasloužil si to i za celý výkon, co předváděl, bylo neskutečné. Celoplošně i body, které měl.“

Zmínil jste větší konkurenci ve špičce ligy. Máte za sebou zápasy se Spartou a Plzní, utkání s nimi už nejsou bramboračka jako dřív. Musíte se na tyto duely připravovat jinak a vybičovat se ještě k lepším výkonům i jako trenér?

„Je to těžké téma. Celkově se liga hodně změnila. Odstup je velký, ale je to dané i stylem hry, zápasy jsou vedené jinak než v minulosti, týmy hrají taky trochu jinak, je tam daleko víc čistého času a je tam spousta zajímavých momentů. To, že ta trojka je takhle odskočená, je dáno tím, že všechny tři týmy byly úspěšné v Evropě a došly daleko. Někdy je těžší vyhrát zápas v české lize než v Evropě. Je daleko větší akcent na každé utkání, náš počet bodů se blíží titulovým sezonám.“

Těžší v lize než v Evropě? Opravdu?

„Včera jsem se díval na zápas rakouské ligy prvního s druhým mezi Salcburkem a Sturmem Graz. A náročnost české ligy je daleko větší než v těchto zápasech. Technická vyspělost je možná vyšší, ale na tyto zápasy musí být ten tým daleko všestrannější. Je to těžší než v evropských zápasech, protože kontaktnost, důslednost, soubojovost a rvavost, používání těla jsou úplně jiné než v evropském zápase. Musíme tu být ještě vyspělejší. Tím neříkám, že jsou zápasy lépe koukatelné, ale řekl bych, že fotbal v Česku šel hrozně nahoru po všech stránkách. Týmy jsou skvěle vybavené a zápasy špičky s prostředkem si musíte zasloužit. Dřív týmy spoléhaly na jednu, dvě silné stránky a třeba na individuality. A dnes musíte být absolutně komplexní ve všem od běžecké, soubojové a taktické stránky.“

Jedním z rozhodujících momentů utkání byla odvolaná penalta po šestiminutovém přezkumu. Diváky pobavilo, že jste sám přinesl VAR na pomoc telefon, jak jste nepenaltovou situaci viděl?

„Nebyl to můj telefon, ale něčí jiný. Tím, že čekání bylo dlouhé, spousta lidí okolo vás má záběry. Viděl jsem to a bavili jsme se jen o tom, že pád přišel dřív, než vůbec došlo ke kontaktu, takže jsme měli celkem jasno. Ale rozhodčí říkali, že mají technické problémy a čeká se na záběr. Na dálku to nikdo nikdy nevidí, proto vždy říkám, že je to těžké hodnotit, některé pády jsou dost věrohodné. Ale tím, že jsem mohl to vidět rovnou na telefonu, bylo mi hned jasné a věděl jsem, jak to bude posouzeno.“

Věříte stále v titul?

„Jednoznačně věřím. Musíme se soustředit na každý zápas, každý duel ve Slavii je velký, dnes to bylo velké utkání velkých týmů z trojky, Plzeň si zaslouží respekt za celou sezonu tím, jak jsou to dostihy všech tří týmů, bodové odstupy jsou neuvěřitelné. Ve fotbale je možné cokoliv. Měli jsme stále motivaci, plný stadion. Dokud je sebemenší šance, musíme udělat maximum. A i když nebude, musíme šlapat na sto procent kvůli divákům.“