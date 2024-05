Zmrzlý: Můj nejlepší výkon ve Slavii. Nezbývá než doufat v kolaps Sparty

Byl to osobně váš nejlepší výkon ve Slavii?

„Stoprocentně. Od začátku jsem se cítil skvěle fyzicky, ale teď jsem k tomu přidal i fotbalovou nadstavbu a gól v páté minutě mi hodně pomohl.“

Doufáte, že Sparta zkolabuje?

„Nic jiného nám nezbývá. Velká škoda, že jsme nezvládli derby za tři body a teď nezbývá než doufat v kolaps. V Boleslavi už prohráli, tak uvidíme. Kdyby Sparta zakopla, titul nám prakticky daruje.“

Cítili jste tlak, protože jste nesměli zaváhat?

„Když budu mluvit za sebe, tak určitě ne. Soustředil jsem se jen na svůj výkon, protože jsem na dva týdny ze sestavy vypadl a chtěl jsem navázat na zápas s Hradcem Králové, který se mi docela povedl.“

Popište svou roli. Někdy jste si zbíhal hodně do středu pole…

„Hrál jsem spíš wingbeka. Měl jsem za sebou Davida Zimu, který to dopředu hodně podporuje, spolupráce nám fungovala. Měl jsem ofenzivnější úkoly a to mi sedí nejvíce.“

Měl jste tři nebo čtyři dobré šance, ale jen jeden gól. Co v těch šancích chybělo?

„Jednu už jsem viděl v šibenici, ale trefil jsem to asi do patnácté řady. Trefoval jsem to co největší ránou. V jedné šanci mi tam zase trochu sáhl Cadu a já to trefil špičkou a šlo to vedle. Centr od Provoda byl skvělý, škoda.“

Ale gól se vám po akci Oscara povedl…

„Oscar je famózní fotbalista, podal opět skvělý výkon. Řekl bych, že už je to jeho standard, takové přihrávky dává často. Balon skákal a viděl jsem, že se Jedlička zvedá, ale trefil jsem to trochu zvláštně. Podrážkou. Kdybych to trefil čistě, asi to skončí v jeho rukou. Gól pak nastavil ráz celého zápasu.“

Jak se Oscarovi povedla taková krásná gólová rána?

„Často to teď na tréninku střílí, ale je to pořád dost šílené. (směje se) Spíš střílí pravačkou, to mu jde popravdě víc. Tohle bylo asi vyvrcholení toho tréninku. Ale tohle byl nádherný gól, za mě jeden z nejhezčích v sezoně.“

Jak je pro vás těžké jednou hrát a pak sedět na lavičce?

„Musím se s tím poprat. Bóřa je kapitán a v zápasech byl výborný. Kdyby se nezranil, hrál by i proti Plzni. Doufám, že bude brzy v pořádku. Popereme se ale o ten post všichni tři i s Dioufem.“