Slavia u komise vysvětlovala domluvy s Berbrem: Byla na to smlouva

Nejdřív trocha opakování. Policejní odposlechy telefonu Romana Berbra odhalily, že „přibližně od 15. ledna 2020 Berbr urguje Jana Nezmara“. Komunikace se týká blíže neurčeného finančního plnění a rovněž blíže neurčené smlouvy.

„Finanční mi hlásil, že má v plánu teď na srovnání všechno a něco dalšího,“ píše Nezmar dne 8. února 2020 Berbrovi. O dva dny později se měli potkat Jaroslav Tvrdík s Berbrem. Zda se tak stalo, není jasné, ovšem Berbr píše Nezmarovi: „Vy o ten titul ještě přijdete.“

V dalších dnech i týdnech komunikace na trase Berbr – Nezmar pokračuje v tom duchu, že se nedaří přesvědčit či dohnat Tvrdíka.

V březnu píše Nezmar Berbrovi: „Dnes ho budu znovu bombardovat.“

Berbr: „Vem to od něj k sobě a dořešíme to spolu. (…) Potřebuji to dotáhnout, nejde již jen o mě.“

Nezmar v příštích dnech odpovídá, že mu Tvrdík nebere telefon a nekomunikuje s ním. „Že prý už ani nemá smlouvu,“ píše se ve spise. Není jasné, kdo ji nemá mít.

O smlouvách v množném čísle se mluví i dále. V dubnu 2020 píše Nezmar: „Finanční Konrád (Daniel, finanční ředitel Slavie) už řeší některé věci na vlastní pěst, asi mi budeš muset poslat ty smlouvy a zkusíme mu to doručit z druhé strany.“

Berbr odpovídá: „Já mu dal podklady do smlouvy. Názvy, IČO a čekal jsem na smlouvu, abych vystavil faktury.“

Z celé této komunikace vyvodila policie, že se mohlo jednat o „úplatek za pomoc při zisku zisk titulu v sezoně 2018/19“. S tím, že úplatek mohl být „vyveden formou přestupní smlouvy za hráče Jana Matouška, kterého Slavia koupila z týmu Příbram“. Patří se dodat, že policie žádné další důkazy neshromáždila a věc odložila.

Bylo to přes Žďas?

To prozatím stačí a teď zpátky do současnosti. V pondělí se právě na nějakou smlouvu či smlouvy Jaroslav Tvrdík u etické komise odkazoval s tím, že se jednalo o legitimní kontrakt s fotbalovou asociací, které tím snad měl pomoci ve svízelné finanční situaci.

Je velmi pravděpodobné, že se nejednalo o smlouvu se společností CEFC,