Speciál o Spartě a titulu: Krejčí jako Chovanec, co odchody a domácí trh?

Druhý titul v řadě – a pozor: ve hře je stále ještě double! Báječnou sezonu Sparty rozebrali ve speciálním díle podcastu Liga naruby, jehož obsah do velké míry svými dotazy vytvořili i fanoušci během živého přenosu, redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz. „Krejčí odejde, to je jisté. A nahradit ho bude oříšek. Jeho vliv na hru a na tým jako takový lze přirovnat snad jen k tomu, co kdysi předváděl Jozef Chovanec. Prostě šéf,“ říká Jiří Fejgl. „Ale pozor, nemůžeme zapomínat na Petera Vindahla a Kuchtu. To je správnej hajzlík, kterého v týmu potřebuješ,“ přidává se Pavel Šťastný při výčtu opor.

Loví Sparta na domácím trhu? O koho z mistrovského kádru je zájem a co budoucnost Briana Priskeho? A jak oba redaktoři vnímali policejní manévry v Mladé Boleslavi? „Nerozumím tomu, proč se to dělo a šel z toho strach. Nelíbí se mi to a mělo by to skončit,“ kroutí hlavou Fejgl. On i Šťastný se letenskému týmu věnovali celou sezonu a ve speciálu Ligy naruby nabízejí pohled i na méně „provařené“ tváře současné Sparty – třeba Luboše Loučku a Lukáše Sadílka. Co s Karabcem, Ševčíkem a Daňkem? Co Václav Sejk a případný návrat?

0:00 Úvod

0:55 Policejní síla v Mladé Boleslavi. PROČ, SAKRA?

4:25 Nůžky se rozevírají, od 4. místa hrají kluby o sestup

9:00 Tři nejlepší sparťané sezony

13:35 Dívá se Sparta po posilách na domácím trhu?

16:30 Nenápadní hrdinové: Wiesner a Sadílek

20:25 Karabec, Ševčík, Daněk – co s nimi?

26:45 Jak přijal tým Preciada po trestu?

33:10 Priske a Trpišovský a jejich nastavení

40:45 Kdo odejde téměř na 100%

46:20 Krejčího stopa ve Spartě: kdo se mu blíží?

52:20 Co Václav Sejk a případný návrat?