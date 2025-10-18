Nice - Lyon 3:2. Šulc vstřelil oba góly hostů, Karabec odehrál přes hodinu
Fotbalisté Olympique Lyon nevyužili příležitost přeskočit v tabulce úřadující mistry z Paříže. Po prohře 2:3 na hřišti Nice zůstávají v neúplné tabulce na čtvrté místě. Obě branky na jihu Francie vstřelil český reprezentant Pavel Šulc. Adam Karabec odehrál v utkání 68 minut.
V základní sestavě hostů nechyběl vedle Šulce ani Adam Karabec. Úvod patřil domácím a Bard už po pěti minutách poslal míč do sítě týmu, v jehož dresu kdysi začínal. Šulc se uvedl parádní střelou, kterou ale senegalský brankář Diouf vytlačil na roh. Hned po jeho rozehrání poslal Karabec centr před branku, Nizozemec Kluivert míč prodloužil a Šulc u vzdálenější tyče vyrovnal. Mezi střelce se zapsal znovu pro srpnovém gólu proti Marseille.
Domácím zajistil opět vedení Maročan Diop, ale Lyon byl i podruhé blízko k vyrovnání. Anglický obránce Maitland-Niles však neproměnil penaltu a na druhé straně překonal Alžířan Búdaví slovenského brankáře Greifa potřetí. Karabec zůstal na hřišti do 68. minuty, Šulc odehrál celý zápas a v páté minutě nastavení přidal druhý gól.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|8
|5
|2
|1
|16:8
|17
|2
Štrasburk
|8
|5
|1
|2
|17:10
|16
|3
Marseille
|7
|5
|0
|2
|15:5
|15
|4
Lyon
|8
|5
|0
|3
|11:8
|15
|5
Monaco
|7
|4
|1
|2
|16:12
|13
|6
Lens
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|7
Lille
|7
|3
|2
|2
|14:10
|11
|8
Nice
|8
|3
|2
|3
|12:14
|11
|9
Paris FC
|7
|3
|1
|3
|12:13
|10
|10
Toulouse
|7
|3
|1
|3
|11:12
|10
|11
Rennais
|7
|2
|4
|1
|9:10
|10
|12
Stade Brest
|7
|2
|2
|3
|11:11
|8
|13
Lorient
|7
|2
|1
|4
|9:16
|7
|14
Le Havre
|7
|1
|3
|3
|8:10
|6
|15
Nantes
|7
|1
|3
|3
|5:7
|6
|16
Auxerre
|7
|2
|0
|5
|5:10
|6
|17
Angers
|7
|1
|2
|4
|3:11
|5
|18
Metz
|7
|0
|2
|5
|5:16
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup