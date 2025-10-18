Předplatné

Nice - Lyon 3:2. Šulc vstřelil oba góly hostů, Karabec odehrál přes hodinu

Fotbalisté Lyonu se radují z gólu, na kterém měl podíl Pavel Šulc (druhý zprava)
Fotbalisté Lyonu se radují z gólu, na kterém měl podíl Pavel Šulc (druhý zprava)Zdroj: ČTK / AP / Laurent Cipriani
Adam Karabec se raduje z gólu s Rubenem Kluivertem
Adam Karabec v utkání proti Salcburku
Radost Rubena Kluiverta, kterému na gól nahrál Adam Karabec
Pavel Šulc nedal v duelu se Salcburkem za Lyon penaltu
Adam Karabec v dresu Lyonu během utkání francouzské nejvyšší ligy
Český záložník Adam Karabec v dresu Lyonu
Pavel Šulc bojuje o míč v dresu Lyonu
26
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Francie - Ligue 1
Vstoupit do diskuse (4)

Fotbalisté Olympique Lyon nevyužili příležitost přeskočit v tabulce úřadující mistry z Paříže. Po prohře 2:3 na hřišti Nice zůstávají v neúplné tabulce na čtvrté místě. Obě branky na jihu Francie vstřelil český reprezentant Pavel Šulc. Adam Karabec odehrál v utkání 68 minut.

V základní sestavě hostů nechyběl vedle Šulce ani Adam Karabec. Úvod patřil domácím a Bard už po pěti minutách poslal míč do sítě týmu, v jehož dresu kdysi začínal. Šulc se uvedl parádní střelou, kterou ale senegalský brankář Diouf vytlačil na roh. Hned po jeho rozehrání poslal Karabec centr před branku, Nizozemec Kluivert míč prodloužil a Šulc u vzdálenější tyče vyrovnal. Mezi střelce se zapsal znovu pro srpnovém gólu proti Marseille.

Domácím zajistil opět vedení Maročan Diop, ale Lyon byl i podruhé blízko k vyrovnání. Anglický obránce Maitland-Niles však neproměnil penaltu a na druhé straně překonal Alžířan Búdaví slovenského brankáře Greifa potřetí. Karabec zůstal na hřišti do 68. minuty, Šulc odehrál celý zápas a v páté minutě nastavení přidal druhý gól.

KonecLIVE
32

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG852116:817
2Štrasburk851217:1016
3Marseille750215:515
4Lyon850311:815
5Monaco 741216:1213
6Lens741210:613
7Lille732214:1011
8Nice832312:1411
9Paris FC731312:1310
10Toulouse731311:1210
11Rennais72419:1010
12Stade Brest722311:118
13Lorient72149:167
14Le Havre71338:106
15Nantes71335:76
16Auxerre72055:106
17Angers71243:115
18Metz70255:162
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů