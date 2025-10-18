Hyského vítězná premiéra: překvapivý tah i rozpaky. Pod Šádkem seděl nováček?
Definitivně odstartovala nová kapitola plzeňského fotbalu, která budí ohromná očekávání. Byť napoprvé s rozpačitým herním přednesem. Viktoria, kterou vedl poprvé trenér Martin Hyský, vyhrála v sobotním utkání 12. kola Chance Ligy na hřišti Bohemians 1:0. Jediný gól zápasu vstřelil útočník Rafiu Durosinmi.
Rozhodně to nebyla žádná erupce radosti. Možná spíš úleva. Plzeňští slavili ve Vršovicích první ligovou výhru od poloviny září, kdy ještě pod vedením Miroslava Koubka porazili Olomouc těsným výsledkem 1:0.
Fanoušci hostů, kteří v Ďolíčku slušně zaplnili sektor na betonové tribuně, vyvolávali opakovaně po závěrečném hvizdu Marka Bakoše, klubovou legendu a současně v minulých dnech zaskakujícího muže na pozici hlavního trenéra. Až později přišla řada na novou tvář Západočechů.
„Martin Hyský!“ spustila skupinka oblečená do černých mikin, která tím přivítala nadějného trenéra. I když do toho byl slyšet také hanlivý pokřik odkazující na jeho slávistickou minulost.
Hyského premiéra na lavici Viktorie byla velmi sledovaná. Pochopitelně si ji nenechal ujít ani šéf Adolf Šádek. O řadu níž usedl v plzeňské bundě Martin Vozábal. Funkcionář je sice stále psaný v druholigovém Táborsku jako výkonný ředitel, zdá se, že jeho transfer mezi elitu na vedoucí pozici sportovního úseku je na spadnutí. Šlo by tak o další rošádu po nedávném příchodu majitele Michala Strnada.
Jak se však Plzeň proměnila prozatím na trávníku?
Hyský v prvním startu proti Bohemians sice doručil pozitivní výsledek, ale ne nijak zvlášť zlepšený výkon. Což objektivně snad ani nešlo. Klub ho oficiálně představil jako nového trenéra ve středu, s mužstvem absolvoval jen pár tréninků.
„První tři dny byly výživné, měli jsme hodně teorie, jak chce trenér hrát. Měli jsme dlouhé tréninky, na kterých jsme všechno zkoušeli. A bylo náročné to do nás všechno dostat,“ přiznal stoper Václav Jemelka. „Chceme hrát novým stylem, změn je hodně a musí si to ještě sednout,“ prohodil.
Článek pokračuje pod infografikou.
Viktoria upustila od rozestavení se třemi stopery. Hyský podle očekávání postavil v obraně čtveřici hráčů. Vedle sebe nastoupili Cheick Souaré, Jemelka, Sampson Dweh a Jan Paluska.
Tohle složení spolu s brankářem Martinem Jedličkou udrželo čisté konto, i když se Bohemians ve druhé půli tlačili do zakončení. Třeba Vlasij Sinjavskij, obránce domácích, trefil tyč.
„Nechci chodit úplně do detailu, ale chci, aby tým byl variabilní. Nejde o to, jestli hrajeme trojku, nebo čtyřku. Neustále reagujeme na to, kde je soupeř, kde je míč a kde se na hřišti zrovna nacházíme. Snažíme se rozestavení vůči hře korigovat a upravovat,“ sdělil Hyský.
Největší změnou v sestavě Plzně bylo postavení Karla Spáčila. Levonohý stoper a případně wingbek se pohyboval na pozici defenzivní šestky vedle reprezentanta Lukáše Červa.
Když za ním Hyský poprvé přišel a informoval ho o možné novince, údajně hodně zíral. „Pro něj to bylo trochu větší překvapení, větší šok,“ usmál se Hyský.
„Už v Hradci ukazoval, že je konstruktivní a dobrý v rozehrávce. Myslím, že tuhle roli dneska zvládl,“ zmínil nový kouč Viktorie. „Nechci z Karla dělat navždy středního záložníka, ale je to varianta, o které vím a kterou chceme využívat.“
Na hrotu útoku byl Rafiu Durosinmi, který jako jediný hráč v utkání prostřelil brankáře Michala Reichla. Pod ním hráli Prince Adu, Matěj Vydra a Amar Memič – zřejmě nejlepší ofenzivní hráč mužstva. „Souhlasím, že jsme měli mít zápas víc pod kontrolou. Byli jsme netrpěliví, neměli kvalitu, kterou potřebujeme. Na druhou stranu chci od mužstva jiné věci, než na jaké bylo doteď zvyklé. Měli jsme málo času, abychom všechno navnímali a natrénovali. Jsem rád, že jsme zápas zvládli vítězně a s čistým kontem,“ dodal Hyský.
Moc dobře ví, že takové výkony však na úspěšné angažmá v Plzni stačit nebudou. „Nejsem naivní. Vím, že se čekají výsledky a progres. Jsem na to připravený,“ zakončil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|2
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu