Krejčí přispěl k prohře na Sunderlandu vlastním gólem. Chelsea i City slaví výhru
Fotbalisté Wolves stále čekají na první ligovou výhru v sezoně, v 8. kole padli i na půdě nováčka ze Sunderlandu. K prohře 0:2 smolně přispěl i Ladislav Krejčí, který si v závěru vstřelil vlastní gól. Na úvod víkendu porazila londýnská Chelsea trápící se Nottingham 3:0, Manchester City zvítězil 2:0 nad Evertonem. Anglickou Premier League sledujte ONLINE na webu iSport.
Podrobnosti připravujeme.
Po prohře s Chelsea skončil trenér Nottinghamu
Fotbalisté Chelsea vyhráli v Nottinghamu 3:0 a potvrdili, že se jim na zdejším trávníku daří. Zvítězili tam potřetí v řadě a naposledy odjížděli s prázdnou v roce 1997. Vedení Notinghamu hned po utkání reagovalo propuštěním australského trenéra Angeho Postecogloua.
Hlavní postavou zápasu byl portugalský záložník Neto, který v rozpětí tří minut druhého poločasu připravil premiérový gól pro devatenáctiletého Acheamponga a druhý přidal sám po nakrátko rozehraném přímém kopu. Hladké vítězství dovršil šest minut před koncem obránce James. Výsledek se nezměnil, ani když hosté v závěru přišli o vyloučeného Francouze Gusta.
Postecoglou, který v září vystřídal na lavičce Portugalce Nuna, čekal marně na první vítězství osm soutěžních zápasů, což byla nejdelší klubová série za posledních sto let. Na lavičce vydržel jen 39 dní. Favoritem na jeho místo je bývalý hráč Nottinghamu Sean Dyche, který je od lednového propuštění z Evertonu bez práce.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17:6
|16
|2
Arsenal
|7
|5
|1
|1
|14:3
|16
|3
Liverpool
|7
|5
|0
|2
|13:9
|15
|4
Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14:11
|15
|5
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13:5
|14
|6
Chelsea
|8
|4
|2
|2
|16:9
|14
|7
Sunderland
|8
|4
|2
|2
|9:6
|14
|8
Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|9
Brighton
|8
|3
|3
|2
|12:11
|12
|10
Everton
|8
|3
|2
|3
|9:9
|11
|11
Manchester Utd.
|7
|3
|1
|3
|9:11
|10
|12
Newcastle
|8
|2
|3
|3
|7:7
|9
|13
Aston Villa
|7
|2
|3
|2
|6:7
|9
|14
Fulham
|7
|2
|2
|3
|8:11
|8
|15
Leeds
|8
|2
|2
|4
|7:13
|8
|16
Brentford
|7
|2
|1
|4
|9:12
|7
|17
Burnley
|8
|2
|1
|5
|9:15
|7
|18
Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|19
West Ham
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|20
Wolves
|8
|0
|2
|6
|5:16
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup