Krejčí přispěl k prohře na Sunderlandu vlastním gólem. Chelsea i City slaví výhru

Ladislav krejčí v dresu Wolverhamptonu
Ladislav krejčí v dresu WolverhamptonuZdroj: Profimedia.cz
Po prohře s Chelsea skončil na lavičce Nottinghamu Australan Ange Postecoglou
Po prohře s Chelsea skončil na lavičce Nottinghamu Australan Ange Postecoglou
Chelsea porazila Nottingham suverénně 3:0
Chelsea porazila Nottingham suverénně 3:0
Chelsea porazila Nottingham suverénně 3:0
Ladislav Krejčí slaví se spoluhráči svůj gól proti Leedsu
Krejčí v dresu Wolverhamptonu, kde by si měl vydělat 64 milionů korun ročně.
Anglie - Premier League
Fotbalisté Wolves stále čekají na první ligovou výhru v sezoně, v 8. kole padli i na půdě nováčka ze Sunderlandu. K prohře 0:2 smolně přispěl i Ladislav Krejčí, který si v závěru vstřelil vlastní gól. Na úvod víkendu porazila londýnská Chelsea trápící se Nottingham 3:0, Manchester City zvítězil 2:0 nad Evertonem. Anglickou Premier League sledujte ONLINE na webu iSport.

Po prohře s Chelsea skončil trenér Nottinghamu

Fotbalisté Chelsea vyhráli v Nottinghamu 3:0 a potvrdili, že se jim na zdejším trávníku daří. Zvítězili tam potřetí v řadě a naposledy odjížděli s prázdnou v roce 1997. Vedení Notinghamu hned po utkání reagovalo propuštěním australského trenéra Angeho Postecogloua.

Hlavní postavou zápasu byl portugalský záložník Neto, který v rozpětí tří minut druhého poločasu připravil premiérový gól pro devatenáctiletého Acheamponga a druhý přidal sám po nakrátko rozehraném přímém kopu. Hladké vítězství dovršil šest minut před koncem obránce James. Výsledek se nezměnil, ani když hosté v závěru přišli o vyloučeného Francouze Gusta.

Postecoglou, který v září vystřídal na lavičce Portugalce Nuna, čekal marně na první vítězství osm soutěžních zápasů, což byla nejdelší klubová série za posledních sto let. Na lavičce vydržel jen 39 dní. Favoritem na jeho místo je bývalý hráč Nottinghamu Sean Dyche, který je od lednového propuštění z Evertonu bez práce.

Premier League 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City851217:616
2Arsenal751114:316
3Liverpool750213:915
4Bournemouth843114:1115
5Tottenham742113:514
6Chelsea842216:914
7Sunderland84229:614
8Crystal Palace834112:813
9Brighton833212:1112
10Everton83239:911
11Manchester Utd.73139:1110
12Newcastle82337:79
13Aston Villa72326:79
14Fulham72238:118
15Leeds82247:138
16Brentford72149:127
17Burnley82159:157
18Nottingham Forest81255:155
19West Ham71156:164
20Wolves80265:162
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Fotbal 2025

