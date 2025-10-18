Předplatné

Zbrojovka - Baník B 4:1. Příbram zaskočila Artis, Dynamo vyhrálo v Jihlavě

Fotbalisté Zbrojovky Brno
Fotbalisté Zbrojovky BrnoZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Vukadin Vukadinovič (Artis) v zápase proti Příbrami
České Budějovice porazily Jihlavu 1:0
Roman Mokrovics oslavil gól v Prostějově jako Cristiano Ronaldo
Roman Mokrovics oslavil gól v Prostějově jako Cristiano Ronaldo
Roman Mokrovics oslavil gól v Prostějově jako Cristiano Ronaldo
Roman Mokrovics oslavil gól v Prostějově jako Cristiano Ronaldo
Kapitán Sparty B Matyáš Jedlička v akci proti Prostějovu
13
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Program 13. kola druhé fotbalové ligy pokračoval sobotním duelem mezi Zbrojovkou Brno a rezervou ostravského Baníku. Domácí favorit na domácím hřišti zvítězil 4:1. V pátek fotbalisté Jihlavy při premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0 a Opava remizovala s Ústím nad Labem 3:3.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka zvítězili v soutěži pošesté za sebou a tabulku vedou o tři body před Táborskem. Baník nevyhrál páté kolo za sebou, z toho počtvrté našel přemožitele, a je osmý.

Favorita zápasu poslal do vedení v 17. minutě Vachoušek, který se prosadil záhy po změně stran. Hned nato zvýšil Janetzký, za hosty se prosadil střídající Ogbu. Poslední slovo měl z penalty další příchozí hráč z lavičky Cicilia. Zbrojovka jako první dosáhla v druholigové sezoně na dvouciferný počet výher.

Dynamo vyhrálo v Jihlavě

Dosavadní jihlavský kouč Marek Jarolím odešel jako náhrada za Martina Hyského do prvoligové Karviné. Jeho nástupce Lerch začal utkáním proti Jihočechům, na jejichž lavičce působil ještě v minulé sezoně. O výhře 1:0 rozhodl trefou v úvodu zápasu kapitán Dynama Skalák. V 69. minutě viděl červenou kartu hostující Koné, ale Vysočina navzdory velkému tlaku přesilovku nevyužila.

Prohra Artisu, divoká remíza v Opavě

Středočechům zařídil výhru nad Artisem deset minut před koncem střídající Conte. Jihomoravané nebodovali po devíti utkáních, ale zůstali třetí. Příbram zvítězila po třech duelech.

Nováček z Ústí nad Labem v Opavě dvakrát vedl díky dvěma gólům Novotného. Domácí Ndiaye skóre otočil a završil hattrick, v závěru z penalty vyrovnal Černý.

Rezerva Sparty v Prostějově ukončila sérii pěti porážek. Skóre otevřel hostující Mokrovics, na začátku druhé půle vyrovnal prostějovský kapitán Koudelka. O zisku tří bodů pro Pražany rozhodl Říha.

LIVE
01Detail
LIVE
33Detail
LIVE
12Detail
LIVE
10Detail
LIVE
41Detail
LIVE
--Tipsport1.873.473.83Detail
LIVE
--Tipsport1.454.396.03Detail
LIVE
--Tipsport3.183.32.13Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka12101131:1131
2Táborsko1291227:1128
3Artis1373320:1424
4Opava1265121:1023
5Žižkov1262417:1820
6Slavia B1261523:1319
7Ústí1353523:2018
8Baník B1353522:1918
9Příbram1251612:2016
10Prostějov1342715:2014
11Chrudim1235416:2214
12Č. Budějovice1342712:2214
13Jihlava1333713:1812
14Sparta B1240810:2612
15Vlašim1224614:1710
16Kroměříž12201010:256
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů