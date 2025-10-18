Zbrojovka - Baník B 4:1. Příbram zaskočila Artis, Dynamo vyhrálo v Jihlavě
Program 13. kola druhé fotbalové ligy pokračoval sobotním duelem mezi Zbrojovkou Brno a rezervou ostravského Baníku. Domácí favorit na domácím hřišti zvítězil 4:1. V pátek fotbalisté Jihlavy při premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0 a Opava remizovala s Ústím nad Labem 3:3.
Svěřenci trenéra Martina Svědíka zvítězili v soutěži pošesté za sebou a tabulku vedou o tři body před Táborskem. Baník nevyhrál páté kolo za sebou, z toho počtvrté našel přemožitele, a je osmý.
Favorita zápasu poslal do vedení v 17. minutě Vachoušek, který se prosadil záhy po změně stran. Hned nato zvýšil Janetzký, za hosty se prosadil střídající Ogbu. Poslední slovo měl z penalty další příchozí hráč z lavičky Cicilia. Zbrojovka jako první dosáhla v druholigové sezoně na dvouciferný počet výher.
Dynamo vyhrálo v Jihlavě
Dosavadní jihlavský kouč Marek Jarolím odešel jako náhrada za Martina Hyského do prvoligové Karviné. Jeho nástupce Lerch začal utkáním proti Jihočechům, na jejichž lavičce působil ještě v minulé sezoně. O výhře 1:0 rozhodl trefou v úvodu zápasu kapitán Dynama Skalák. V 69. minutě viděl červenou kartu hostující Koné, ale Vysočina navzdory velkému tlaku přesilovku nevyužila.
Prohra Artisu, divoká remíza v Opavě
Středočechům zařídil výhru nad Artisem deset minut před koncem střídající Conte. Jihomoravané nebodovali po devíti utkáních, ale zůstali třetí. Příbram zvítězila po třech duelech.
Nováček z Ústí nad Labem v Opavě dvakrát vedl díky dvěma gólům Novotného. Domácí Ndiaye skóre otočil a završil hattrick, v závěru z penalty vyrovnal Černý.
Rezerva Sparty v Prostějově ukončila sérii pěti porážek. Skóre otevřel hostující Mokrovics, na začátku druhé půle vyrovnal prostějovský kapitán Koudelka. O zisku tří bodů pro Pražany rozhodl Říha.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|12
|10
|1
|1
|31:11
|31
|2
Táborsko
|12
|9
|1
|2
|27:11
|28
|3
Artis
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|4
Opava
|12
|6
|5
|1
|21:10
|23
|5
Žižkov
|12
|6
|2
|4
|17:18
|20
|6
Slavia B
|12
|6
|1
|5
|23:13
|19
|7
Ústí
|13
|5
|3
|5
|23:20
|18
|8
Baník B
|13
|5
|3
|5
|22:19
|18
|9
Příbram
|12
|5
|1
|6
|12:20
|16
|10
Prostějov
|13
|4
|2
|7
|15:20
|14
|11
Chrudim
|12
|3
|5
|4
|16:22
|14
|12
Č. Budějovice
|13
|4
|2
|7
|12:22
|14
|13
Jihlava
|13
|3
|3
|7
|13:18
|12
|14
Sparta B
|12
|4
|0
|8
|10:26
|12
|15
Vlašim
|12
|2
|4
|6
|14:17
|10
|16
Kroměříž
|12
|2
|0
|10
|10:25
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup