Předplatné

SESTŘIH: Bohemians - Plzeň 0:1. Hyský začal výhrou, rozhodl rychlý gól Durosinmiho

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians - Plzeň 0:1. Debut Hyského dopadl vítězně, rozhodl Durosinmi • Zdroj: iSport.cz
Martin Hyský začal angažmá v Plzni vítězstvím
Aleš Čermák se snaží prosadit přes Sampsona Dweha
Eric Ramírez byl ve druhé půli vyloučen
Martin Hyský začal angažmá v Plzni vítězstvím
Nelson Okeke v souboji s Lukášem Červem
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý
Eric Ramirez, posila Bohemians, v zápase proti Plzni
16
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (18)

Fotbalisté Plzně ve 12. kole první ligy vyhráli v Praze nad Bohemians 1905 1:0 a zvládli vítězně premiéru pod novým trenérem Martinem Hyským. Zápas v zaplněném Ďolíčku rozhodl už v deváté minutě Rafiu Durosinmi. „Klokani“ dohrávali od 71. minuty v deseti bez vyloučeného Erica Ramíreze.

Viktoria v lize zvítězila po třech zápasech a v neúplné tabulce se posunula na čtvrté místo. Západočeši potvrdili, že se jim proti Bohemians daří, v nejvyšší soutěži je porazili popáté za sebou. „Klokani“ prohráli po šesti ligových duelech a patří jim devátá příčka. K dobru mají odložené utkání s Mladou Boleslaví, které je na programu ve středu.

Oba týmy nastoupily v nezvyklém rozestavení. Plzeň po příchodu Hyského vyrukovala ve formaci se čtyřmi obránci a zadák Spáčil netradičně operoval na pozici defenzivního záložníka. Bohemians naopak hráli na tři stopery, do obrany se tentokrát zatáhl středopolař Sakala. Premiéru v základní sestavě si odbyla venezuelská posila Pražanů Ramírez.

Hosté pod novým trenérem začali velmi aktivně, dobře kombinovali a v úvodní půlhodině měli znatelnou převahu. Ve čtvrté minutě prošel balon z pravé strany napříč vápnem až na zadní tyč k Souarému a jeho pokus za již překonaným gólmanem Reichlem odvrátil Kareem.

Za pět minut už Viktoria vedla. Spáčilův centr z levé strany před branku se odrazil od Memiče k Durosinmimu a ten zblízka dorazil míč do sítě. Videorozhodčí následně potvrdil, že se nejednalo o ofsajd a nigerijský útočník zapsal pátý gól v ligovém ročníku.

Západočeši pak měli několik možností na pojištění náskoku. V 27. minutě nabíhající Memič z pozice okolo penaltového puntíku trefil jen obránce, ve 33. minutě pak domácí s velkým štěstím přestáli šanci Jemelky, jehož přízemní střela se odrazila od jedné do druhé tyče a pak před čáru.

Článek pokračuje pod infografikou.

„Klokani“ začali hrozit až před pauzou. Ve 37. minutě hlavičkoval po centru z levé strany Hilál, bývalého gólmana Bohemians Jedličku ale nepřekonal. Domácí si aktivitu přenesli i do úvodu druhé půle. V 51. minutě si navedl balon na střelu Sinjavskij, trefil bližší tyč, od níž se balon odrazil do Jedličky a na roh. Chvíli nato vypálil domácí kapitán Hůlka nad a mimo následně zamířil i Hilál.

Pražané dostali soupeře pod tlak, těsně za polovinou druhého dějství jim ale zkomplikoval další průběh Ramírez. Venezuelský útočník ostře došlápl Dwehovi nad achilovku a sudí Wulkan ho po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu rovnou vyloučil.

Viktoria dohrávala ligový zápas v přesilovce podruhé za sebou, před dvěma týdny s oslabeným Hradcem Králové jen remizovala 3:3. Ani tentokrát se favoritovi v početní převaze příliš nedařilo.

V 85. minutě krátce po nezvyklém čtyřnásobném střídání domácích vypálil po propadnutém balonu zpoza vápna Drchal a hostující Jedlička vyrazil balon na roh. Západočeši už náskok v rozkouskovaném závěru udrželi a v lize v Ďolíčku bodovali poosmé za sebou, v posledních třech případech pak naplno.

KonecLIVE
01

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1275022:826
2Sparta1182123:1126
3Jablonec1173116:824
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Bohemians114349:1115
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1224613:1910
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko111466:137
16Dukla111468:177
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (18)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů